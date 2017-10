Tajfun Lan na Japonskem zahteval sedem življenj, okoli sto je ranjenih

Največ gmotne škode na otoku Honšu

23. oktober 2017 ob 17:29

Tokio - MMC RTV SLO

V divjanju tajfuna Lan nad skoraj celotnim ozemljem Japonske je umrlo sedem ljudi, okoli sto je poškodovanih. Neurje z močnimi vetrovi in dežjem je močno oviralo promet in tudi zmotilo štetje glasovnic parlamentarnih volitev.

Dan po predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je zanesljivo slavil aktualni premier Šinzo Abe, je Lan dosegel Tokio, kjer je povzročil poplave, zdrse zemlje in motnje v prometu, poroča Japan Today. Zaradi neurja so odpovedali vožnje vlaka med Tokiem in Osako, japonski letalski prevozniki pa so odpovedali več kot sto letov. Avtomobilski proizvajalec Toyota je v več mestih zaustavil proizvodnjo, zaprli so tudi več šol.

Največ gmotne škode je tajfun povzročil na osrednjem in največjem japonskem otoku Honšu, kjer so vetrovi dosegali hitrost do 200 kilometrov na uro in kjer je v 48 urah v južni prefekturi Vakajama padlo okoli 800 milimetrov dežja. Popoldne je tajfun oslabljen dosegel severni otok Hokaido.

Dva človeka sta umrla zaradi utopitve v svojih avtomobilih. V mestu Osaka je umrl moški, po tem, ko je ostal ujet v skladišču. Za dva človeka so bili usodni padci zaradi močnih vetrov, dva človeka pa sta umrla v pomorskih nesrečah, poročata Japan Today in Japan Times.

Preloženo štetje glasov

V več krajih so lokalne oblasti izdale priporočila o evakuaciji. Nekaj lokalnih volilnih svetov je štetje glasov preložilo za en dan, saj zaposleni zaradi motenega prometa niso mogli priti na delovno mesto.

