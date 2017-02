Banka Unicredit končuje največjo dokapitalizacijo v zgodovini Italije

Privarčevali bodo tudi na račun krčenj delovnih mest

24. februar 2017 ob 12:12

Milano - MMC RTV SLO/STA

Italijanska banka Unicredit uspešno končuje dokapitalizacijo. Vlagatelji so namreč do četrtka vpisali in vplačali 99,8 odstotka ponujenih delnic v vrednosti 13 milijard evrov.

V četrtek se je iztekel rok. Unicredit si je tako zagotovil 12,969 milijarde evrov svežega kapitala. Nevplačani del v vrednosti 31 milijonov evrov pa bo banka ponudila na borzi. Po poročanju italijanskih medijev največji vpliv v banki ohranjata mednarodni sklad Capital Research in državni sklad iz Abu Dabija Aabar s 6,7-odstotnim oziroma 5,04-odstotnim deležem. Italijanske regionalne banke in hranilnice pa so medtem svoj delež zmanjšale na 1,8 odstotka.

Celotna dokapitalizacija, največja v zgodovini Italije in največja v Evropi od leta 2010, naj bi bila končana do 10. marca. Unicredit, ki je lani vknjižil 11,8 milijarde evrov izgube, bo s svežim denarjem financiral prestrukturiranje oziroma zmanjšanje obsega slabih posojil in se pripravil na izzive prihodnosti.

Privarčevali tudi na račun krčenj delovnih mest

Unicredit, ki je v decembra lani predstavljeni strategiji zapisal, da želi do leta 2019 povečati količnik najkakovostnejšega kapitala na 12,5 odstotka, je zaradi težavnih gospodarskih razmer v Italiji klonil pod goro slabih posojil. Samo v zadnjem lanskem četrtletju je banka morala narediti za 12,2 milijarde evrov odpisov.

Banka, ki je imela konec septembra 123.000 zaposlenih, bo privarčevala tudi na račun predvidenih krčenj delovnih mest. Po načrtih naj bi jih ukinila 14.000, od tega 1500 v Nemčiji in 3.900 v Italiji, piše v strategiji. Skupina deluje v 22 evropskih državah in na 50 svetovnih trgih. Ima 6.600 poslovalnic, od tega 3.600 v Italiji.

T. J.