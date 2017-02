Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriški predsednik Donald Trump je znova ostro napadel ameriške medije, saj ga je razjezilo poročanje o domnevnih poskusih pritiska Bele hiše na FBI. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bela hiša na neformalnih pogovorih zaprla vrata nekaterim medijem

Ostri protesti in bojkot

25. februar 2017 ob 09:00

Washington - MMC RTV SLO/STA

Bela hiša je v petek iz neformalnih pogovorov izključila nekatere medijske hiše, med njimi CNN, New York Times, Los Angeles Times in Politico, z izgovorom, da je pogovor namenjen le za "pool" novinarjev, ki morajo informacije deliti z drugimi.

Zaradi izključitve dela medijev sta pogovore bojkotirala ameriška tiskovna agencija AP in časopis Times, uradno pa je protestiralo tudi Združenje dopisnikov Bele hiše. Na CNN-u so ravnanje Bele hiše označili za nesprejemljivo in dejali, da Bela hiša očitno tako kaznuje poročanja o dejstvih, ki ji nišo všeč. "A poročali bomo še naprej," so dodali v uradni izjavi.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je tako govoril z večinoma konservativnimi ameriškimi mediji kot so ameriška televizija Fox, časnik Washington Times in spletna stran Breitbart. Iz Bele hiše so kasneje sicer sporočili, da ni šlo za "kaznovanje" predsedniku Donaldu Trumpu manj naklonjenih medijev, ampak da je bil pogovor, po besedah Spicerjeve namestnice Sarah Sanders, predviden le za t.i. pool; torej novinarje, ki morajo informacije deliti z drugimi, kasneje pa, da so se odločili, da povabijo še nekatere druge medije.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer pred tem znova ostro napadel ameriške medije, saj ga je razjezilo poročanje o domnevnih poskusih pritiska Bele hiše na FBI, od katerega zahteva, da javno zanika informacije o stikih med Trumpovo kampanjo in predstavniki Rusije. V nagovoru konservativnim aktivistom je udaril tudi po anonimnih virih, ki jih želi razkriti in, kot je dejal, kaznovati, da se to ne bi več dogajalo.

Trumpu v bran je stopil tudi nekdanji Bushev tiskovni predstavnik Ari Fleischer, in dejal, da je bil Trump do zdaj zelo dostopen medijem in dodal, da se novinarji prehitro odzivajo na vsako besedo, ki jo Trump izreče in jo jemljejo preveč resno. Po Fleischerju "ob tem zanemarjajo dejstvo, da z vsem tem, kar dela in govori, Trump dela novinarstvo spet zanimivo in veliko.".

Trump je sicer že nekaj časa na bojni nogi z delom medijem, ki jih označuje za opozicijsko stranko in celo za sovražnike ameriškega ljudstva. A s tem hkrati povečuje naklado in gledanost medijev, ki jih napada.

