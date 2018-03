Belo hišo zapušča še glavni ekonomski svetovalec Cohn

Med imeni, ki se omenjajo za naslednika, je Larry Kudlow

7. marec 2018 ob 07:26

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Le nekaj dni po tem, ko je Belo hišo zapustila direktorica komunikacij, je odstopil tudi glavni ekonomski svetovalec predsednika Donalda Trumpa Gary Cohn.

Glavni razlog za odstop naj bi bila Trumpova napoved o novih uvoznih tarifah za jeklo in aluminij. Cohn, "glas Wall Streeta v Beli hiši," je namreč velik zagovornik proste trgovine. V izjavi, ki jo je objavila Bela hiša, je Cohn zapisal, da mu je bilo v čast, da je služil državi. Iz Bele hiše so sporočili, da bo Cohn kot direktor nacionalnega gospodarskega sveta svoj položaj predvidoma zapustil v nekaj tednih. Po poročanju CNN-a se je pred tedni šušljalo, da bi lahko Cohn prevzel vodenje kabineta.

"Gary je bil moj glavni ekonomski svetovalec in je opravil izjemno delo pri uresničitvi naše agende, pri uvedbi zgodovinskih nižjih davkov in reform ter vnovičnem zagonu ameriškega gospodarstva," je v izjavi za javnost zapisal Trump, na Twitterju pa sporočil, da bo v kratkem znan Cohnov naslednik. Med imeni, ki se omenjajo, sta Larry Kudlow, Trumpov dolgoletni neuradni svetovalec, in Peter Navarro, direktor nacionalnega sveta za trgovino.

Cohnov odstop je zadnji v nizu odmevnih odhodov iz Bele hiše. A kot kaže, Trumpa to ne skrbi preveč. Kot so ga na skupni novinarski konferenci s švedskim premierjem vprašali za komentar glede številnih odhodov, je dejal, da "številni, številni želijo vsako od teh služb. Če govorimo o katerem koli položaju v Beli hiši, lahko izbiram med desetimi najboljšimi kandidati zanj. Vsi želijo biti tu." Cohnov odstop je takoj negativno odmeval tudi na borzah.

Novica o odstopu negativno odmevala na borzi

"Eden od odraslih je zapustil sobo. Trge skrbi, da je to znak, da bomo res uvedli uvozne tarife," je Cohnov odhod za Reuters komentiral Paul Mortimer-Lee, glavni ekonomist za trge v BNP Paribas. Kot je znano, je Trump pred dnevi napovedal uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih carin na uvoz aluminija. Številni vidni republikanci so njegovo napoved ostro kritizirali, medtem ko so jo nekateri demokrati podprli.

Cohn, 57-letni nekdanji prvi mož banke Goldman Sachs, je imel veliko vlogo pri lanski davčni reformi, sicer pa naj si s predsednikom ne bi bila blizu, še poroča BBC. Avgusta lani je Cohn ostro kritiziral Trumpa zaradi njegove reakcije na shod skrajne desnice v Charlottesvillu v zvezni državi Virginija. Takrat je dejal, da "administracija lahko in mora delovati bolje," napisal pa naj bi tudi že odstopno pismo.

EU pripravlja odziv na Trumpovo napoved

Kot je poročala Erika Štular, bo Evropska komisija na kolegiju komisarjev razpravljala o odzivu na Trumpovo napoved o uvedbi carin. Sveženj ukrepov naj bi zadeval povračilne carine, zaščitne ukrepe za domači trg in sprožitev postopka pri Svetovni trgovinski organizaciji. EU se bo odzvala hitro, odločno in v skladu z WTO, napoveduje komisija.

K. T.