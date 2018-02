Kushner ostal brez dostopa do strogo zaupnih podatkov

Belo hišo skrbijo svetovalčevi stiki z uradniki tujih vlad

28. februar 2018 ob 11:32

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po poročanju ameriških medijev svetovalec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner nima več dostopa do strogo zaupnih podatkov, ampak le še do zaupnih podatkov.

Kushner velja za enega od Trumpovih najtesnejših sodelavcev, med drugim mu je poveril nalogo razreševanja izraelsko-palestinskega vprašanja, kot njegov svetovalec pa je imel odobren začasen dostop do strogo zaupnih podatkov. Po končanem FBI-jevem varnostnem preverjanju njegovega ozadja bi se začasno dovoljenje spremenilo v trajno.

Zaradi uhajanja informacij iz Bele hiše pa je vodja Trumpovega kabineta John Kelly sredi meseca napovedal, da bo omejil število ljudi, ki imajo dostop do strogo zaupnih podatkov, in sicer je vsem uslužbencem, ki so imeli začasno dovoljenje, med njimi je tudi Kushner, ta dostop prekinil.

V praksi degradacija dostopa pomeni, da se Kushner ne bo smel več udeleževati jutranjih varnostno-obveščevalnih poročil pri Trumpu, mogoča pa je tudi njegova izključitev s sestankov o občutljivih temah.

Bela hiša ima težave z varnostnimi pregledi in potrdili uslužbencev šele zadnjih nekaj tednov, odkar je moral zaradi razkritja informacije o pretepanju dveh nekdanjih soprog odstopiti glavni tajnik za osebje Bele hiše Rob Porter. Zaradi odziva na afero tega se je Kelly znašel pod plazom ostrih kritik in je napovedal izboljšanje varnostnih ukrepov. Izkazalo se je namreč, da je imel Porter več kot leto dni dostop do občutljivih in zaupnih informacij, čeprav ni imel dovoljenja za trajen dostop do njih.

Nekateri mediji poročajo, da naj ne bi bil Kelly tisti, ki je podpisal spremembo Kushnerjevega dostopa. Ta je sicer prišla, ko je namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein Belo hišo obvestil, da imajo težave s Kushnerjevim varnostnim preverjanjem zaradi njegovih mednarodnih finančnih in poslovnih mrež in stikov. Predsednik Trump ima sicer pooblastila, da sam odloči, kdo ima dostop do strogo zaupnih informacij.

Kushnerjev odvetnik posredno potrdil spremembo

Kushner naj bi bil o odločitvi obveščen v petek, kar je posredno potrdil njegov odvetnik Abbe Lowell. "Moja poizvedovanja so potrdila, da je ducat ali še več ljudi na isti ravni kot Kushner, pri kateri se je postopek (op. varnostnega preverjanja) zamaknil," je dejal in dodal, da to zaradi nove administracije ni nič nenavadnega. Kushner je že večkrat dopolnil obrazec SF-86, kot se imenuje obrazec, ki ga morajo izpolniti uradniki na visokih položajih in ki je podlaga za varnostno preverjanje. Po Lowellovih besedah to ne vpliva na "Kushnerjevo opravljanje pomembnega dela, ki mu ga je naložil predsednik."

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je v torek vztrajno zavračala komentarje o Kushnerju in drugih v podobnem položaju, potem ko je Trump v petek dejal, da odločitev o tem prepušča Kellyju. Novica o spremembi Kushnerjevega statusa se je razširila nekaj ur po tem, ko je njegov tiskovni predstavnik Josh Raffel sporočil, da zapušča Belo hišo.

BBC medtem navaja poročanje Washington Posta, da Belo hišo močno skrbijo tudi Kushnerjevi stiki z nekaterimi uradniki tujih vlad. Tako naj bi uradniki iz Združenih arabskih emiratov, Kitajske, Izraela in Mehike na zasebnih srečanjih razglabljali, kako bi lahko imeli koristi od Kushnerjevih poslovnih dogovorov in njegove neizkušenosti oz. kako bi lahko z njim manipulirali, je poročal ameriški časopis.

Mueller preiskuje Trumpove vezi z Rusijo pred kandidaturo

CNN je poročal tudi, da posebni tožilec Robert Mueller, ki preiskuje domnevno rusko vpletanje v ameriške predsedniške volitve, priče in obtožene sprašuje tudi o Trumpovih poslih z Rusijo pred kandidaturo za predsednika leta 2016. Trump je sicer že lani dejal, da bo to štel kot prekršek za odpoklic Muellerja. V torek je pred odborom za obveščevalne zadeve predstavniškega doma kongresa na vprašanja osem ur odgovarjala direktorica komunikacij v Beli hiši Hope Hicks, ki je zavračala odgovarjanje na vprašanje o času trancizije po volilni zmagi in delu v Beli hiši. Med zaslišanjem je dejala, da je morala ob Trumpu, ki slovi po pretiravanju in laganju, tudi sama izreči "bele laži". Takoj po tej izjavi so jo obkrožili njeni odvetniki in po posvetovanju je zagotovila, da okrog preiskave ruske afere ni nikoli lagala. Lagala da je morda le o nepomembnih zadevah.

K. T.