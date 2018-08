BiH: Center za prebežnike kljub nasprotovanju lokalnih oblasti tudi v Veliki Kladuši

Bruselj zaskrbljen zaradi bližine meje s Hrvaško

16. avgust 2018 ob 19:03

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Oblasti Bosne in Hercegovine so napovedale, da bodo vzpostavile več začasnih centrov za prebežnike. Kljub nasprotovanju lokalnih oblasti ga nameravajo urediti tudi v Veliki Kladuši.

V Veliki Kladuši bo center stal v enem od opuščenih poslopij Agrokomerca, so sporočili iz operativnega štaba sveta ministrov BiH-a, pristojnega za nezakonite migracije. O tej lokaciji so se več mesecev pogovarjali s predstavniki lokalnih oblasti, ki so nasprotovale temu, da bi prebežnike nastanili na območju občine.

Glede lokacije so bili zaradi bližine hrvaške meje skeptični tudi v Bruslju. Bližina Hrvaške bi namreč lahko prebežnike spodbudila, da bi skušali doseči ozemlje Evropske unije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Ni sicer znano, ali bodo za ureditev centra uporabili tudi sredstva EU-ja. Bruselj je BiH-u za spopadanje z migrantsko krizo namenil šest milijonov evrov pomoči.

Iz sveta ministrov BiH-a so ob tem sporočili, da bodo prihodnji teden začeli preurejati še dijaški dom v Bihaću, kjer so prebežniki že nameščeni. Opremljati bodo začeli tudi vojašnico v kraju Hadžići pri Sarajevu, kjer bodo uredili center za nekaj sto ljudi. Okoli 200 najbolj ogroženih prebežnikov, predvsem otrok in žensk, pa bodo namestili v bližini Cazina, ki tako kot Bihać in Velika Kladuša leži na severozahodu države.

Strožji mejni nadzor

BiH napoveduje tudi strožji nadzor mejnih prehodov, saj štab za nezakonite migracije ocenjuje, da se pritisk na vzhodno mejo BiH-a povečuje. Napovedali so okrepitev obmejne policije, saj bodo na mejo v pomoč obmejni policiji poslali še policiste Federacije BiH-a. Radio Sarajevo poroča, da so dozdajšnje krepitve števila policistov na vzhodni meji države pokazale rezultate, saj se je število poskusov nezakonitega prečkanja zmanjšalo.

V Bosni in Hercegovini so za 7. oktober napovedane splošne volitve. Al Džazira Balkans poroča, da bi napoved izgradnje centrov lahko služila le kot preizkus za reakcije ljudi na območjih.

J. R.