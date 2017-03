V BiH-u razbili mrežo tihotapcev prebežnikov

Med osumljenci državljani BiH-a, Hrvaške in Turčije

22. marec 2017 ob 15:12

Sarajevo - MMC RTV SLO/STA

V BiH-u so v okviru mednarodne policijske operacije razbili mrežo tihotapcev prebežnikov. Pri tem so aretirali šest ljudi.

Mreža je iz Turčije in Sirije prek BiH-a ali Črne gore tihotapila prebežnike v države Evropske unije, so potrdili v tožilstvu BiH-a. Migranti so tihotapcem plačevali velike denarne zneske. Po podatkih tožilstva in policije BiH-a naj bi tihotapci prek BiH-a ali Črne gore na Hrvaško pretihotapili več deset nezakonitih prebežnikov.

Policija BiH-a je v operaciji Bospor tesno sodelovala s hrvaško policijo. Med osumljenimi, da so sodelovali v organiziranem tihotapljenju ljudi, so državljani BiH-a, Hrvaške in Turčije.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug so v okviru operacije Bospor na Hrvaškem aretirali 14 ljudi.

A. V.