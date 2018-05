Na iraških parlamentarnih volitvah zmagalo zavezništvo Moktada Al Sadra

Sadr se je povezal z iraškimi komunisti

19. maj 2018 ob 10:18

Bagdad - MMC RTV SLO

Končni rezultati parlamentarnih volitev v Iraku kažejo, da je največ glasov osvojilo zavezništvo nekdanjega poveljnika šiitskih milic v boju proti ameriškim silam Moktada Al Sadra.

Sadrova koalicija Saerun (Pohod proti reformam) je osvojila 54 sedežev, proiranska koalicija Fatah pod vodstvom nekdanjega ministra za transport Hadija Al Amirija je na drugem mestu s 47 sedeži, zavezništvo premierja Hajdarja Al Abadija pa je na tretjem mestu z 42 sedeži.

Saerun sestavljajo Sadrova stranka Istikama (Integriteta) in šest večinoma sekularnih skupin, vključno s komunistično stranko, poroča BBC. Sadr sam sicer ne more postati premier, saj na volitvah ni kandidiral, imel pa naj bi pomembno vlogo pri oblikovanju nove vlade.

Sadr je dolgoletni nasprotnik ZDA, ki so leta 2003 napadle in zasedle Irak. Zaslovel je kot poveljnik milic, ki so se borile proti ameriškim okupacijskim silam, nato pa je postal znan kot borec proti korupciji. Hkrati je oster kritik Irana, ki ima v Iraku precejšen vpliv.

Ljudje nezadovoljni s korupcijo

Poraz premierjeve koalicije naj bi bil posledica razočaranosti ljudi nad razširjeno korupcijo v državi. Sadrova koalicija je na volitvah nastopila ravno z obljubo o boju proti korupciji in z vlaganji v javne storitve.

A Abadi bi vseeno lahko ostal premier kot posledica pogajanj o novi vladi, ki se morajo končati v treh mesecih. Kdor koli bo vodil novo vlado, se bo moral spoprijeti z obnovo države po bojih s t. i. Islamsko državo, ki je leta 2014 prevzela nadzor nad velikim delom ozemlja Iraka. Več let je nadzorovala tudi drugo največje iraško mesto Mosul na severu države.

Mednarodni donatorji so na februarski konferenci obljubili 30 milijard dolarjev, iraške oblasti pa ocenjujejo, da potrebujejo za obnovo do 100 milijard. Samo v Mosulu je bilo uničenih več kot 20.000 domov in podjetij.

V Iraku je razseljenih več kot dva milijona ljudi, džihadisti pa še naprej izvajajo posamične smrtonosne napade.

B. V.