Irak zaradi članstva v IS-ju na smrt obsodil 16 Turkinj

Zaradi članstva v IS-ju naj bi bilo za zapahi okoli 20.000 ljudi

25. februar 2018 ob 17:55

Bagdad - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iraško sodišče je zaradi članstva v Islamski državi na smrt z obešanjem obsodilo 16 Turkinj, ki so po navedbah sodišča obtožbe priznale.

V sodbi piše, da so obsodbo sprejele, "potem ko je bilo dokazano, da pripadajo teroristični skupini, in potem, ko so priznale, da so se poročile z borci Daeša (op. arabsko IS), dobavljale logistično pomoč borcem in jim pomagale pri izvajanju terorističnih napadov", je dejal sodnik Abdul Satar Al Birkdar. Na razsodbe je še mogoča pritožba. Nekateri mediji poročajo, da so na smrt obsodili 15 Turkinj, 16. pa so izrekli dosmrtno zaporno kazen.

Od leta 2014 se je Islamski državi v Iraku in Siriji priključilo več tisoč tujih borcev, med njimi so bile številne ženske. Kot poroča Reuters, se je avgusta kurdskim pešmergam predalo več kot 1.300 žensk in otrok, potem ko so vladne sile džihadistično skupino izgnale iz severnega iraškega mesta Tal Afar.

Iraške oblasti so do zdaj aretirale 560 žensk in 600 otrok, ki so jih identificirali kot džihadiste ali sorodnike domnevnih članov IS-ja, proti številnim so že uvedli sodne postopke. Po ocenah strokovnjakov je zaradi domnevnega članstva v IS-ju v iraških zaporih okoli 20.000 ljudi, uradnih podatkov o tem ni. Okoli 4.000 domnevnih članov IS-ja so prijele tudi oblasti iraškega Kurdistana, je poročal STA.

Januarja je zaradi sodelovanja z Islamsko državo iraško sodišče na smrt obsodilo še eno turško in eno nemško državljanko, še deset drugih tujcev pa na dosmrtno zaporno kazen.

V četrtek je iraško zunanje ministrstvo sporočilo, da so Rusiji predali štiri ženske in 27 otrok, osumljenih povezav z IS-jem, ki naj bi jih pretentali, da so se priključili džihadistom.

Bagdad je vojaško zmago nad IS-jem razglasil decembra lani, potem ko je džihadiste pregnal iz vseh mestnih središč, ki so jih skrajneži nadzorovali na severu in zahodu Iraka od leta 2014.

K. T.