Nizka volilna udeležba v Iraku kot kritika skorumpiranega političnega razreda

V sestavljanje koalicije naj bi se vmešavali Iran in ZDA

13. maj 2018 ob 11:47

Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Sobotnih parlamentarnih volitev v Iraku se je udeležilo 44,5 odstotka od skupno 24,5 milijona volilnih upravičencev. Ljudje naj bi z neudeležbo kritizirali iraški politični razred.

Udeležba je bila najnižja od parlamentarnih volitev leta 2005, prvih po ameriško-britanskem napadu. Tako majhno število volivk in volivcev po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kaže, da so Iračani dali zaušnico obstoječemu političnemu razredu, ki ga imajo za skorumpiranega.

Pet mesecev po zmagi v vojni uničenega Iraka nad t. i. Islamsko državo je politična krajina v državi razdrobljena, z večinskimi šiiti razdeljenimi, Kurdi zmedenimi in suniti, potisnjenimi na rob.

Volitve so sicer potekale večinoma mirno in s strogimi varnostnimi ukrepi, saj je IS nekaj tednov pred volitvami zagrozil z napadi. V napadu na vzhodu Iraka je bil ubit policist, še pet jih je bilo ranjenih, drugih incidentov pa ni bilo.

Abadiju se očita neodločnost v boju s korupcijo

Šiitski iraški premier Haidar Al Abadi, ki je na tem položaju štiri leta, je pred volitvami ustanovil lastno volilno zavezništvo. 66-letnik si pripisuje zasluge za poraz IS-ja, zaradi česar so se varnostne razmere v državi bistveno izboljšale, kritiki pa mu očitajo omahljivost pri reševanju drugih perečih težav v državi, predvsem korupcije. "Irak je močan in enoten po zmagi nad terorjem," je Abadi povedal po oddaji svojega glasu na volitvah.

Vodilni kandidat rivalske volilne koalicije Nuri Al Maliki, ki je bil osem let na čelu iraške vlade, velja za enega najbolj podkupljivih politikov v Iraku, a uživa podporo zagovornikov politike trde roke. "Želim si, da bi vsi prišli na volišča in podali svojo izbiro," je dejal, ko je sam prišel na volišče.

Irak zanimiv za Iran in ZDA

Kot so pred volitvami opozarjali poznavalci, bodo tokratne volitve odločilne za to, ali bo državi uspelo doseči spravo med posameznimi narodnimi skupnostmi in tako začrtati pot k trajni stabilnosti. Hkrati pričakujejo, da se bosta v sestavljanje bodoče iraške vlade poskušala vmešati tako sosednji šiitski Iran kot ZDA.

Skupno se je za sedeže v 329-članskem parlamentu potegovalo 7.000 kandidatov. Prvi rezultati naj bi bili znani v ponedeljek.

B. V.