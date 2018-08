Nov pokol otrok v Jemnu. Tokrat jih je savdska koalicija ubila najmanj 22.

Savdsko Arabijo oborožujejo predvsem zahodne države

25. avgust 2018 ob 09:31

Sana - MMC RTV SLO

Dva tedna po zračnem napadu koalicije pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu, v katerem je bilo ubitih 40 otrok, je v novem napadu koalicije, ki uživa vojaško podporo zahodnih držav, po podatkih upornikov umrlo 30 civilistov, tudi 22 otrok.

V napadu so bile ubite tudi štiri ženske. Napad so že obsodili Unicef, dobrodelna organizacija Save the Children (Rešimo otroke) in druge mednarodne organizacije, poroča BBC.

Mediji pod nadzorom hutijevskih upornikov poročajo, da so bile žrtve četrtkovega zračnega napada na severozahodu države štiri družine, ki so bežale od doma, potem ko so bili v zračnih napadih dan prej ubiti štiri ljudje, dva pa ranjena.

"Štiri ljudje so bili ubiti v prejšnjem napadu, zato smo bežali. Želeli so rešiti svoja življenja, življenja svojih otrok. Nismo nikjer varni?" je po poročanju ameriške televizije CNN vprašal eden od dveh preživelih.

Napadi v četrtek so zadeli okrožje Al Durajmi, okoli 20 kilometrov od mesta Hudajda ob Rdečem morju, zadnjem žarišču vojne v Jemnu. V sredo pa naj bi bilo tam ubitih 13 ljudi. Območje je predmet bojev zaradi strateškega pomena, saj je blizu Hudajdi, ki je pod nadzorom upornikov. Sile koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, ki vojaško posreduje v Jemnu s podporo zahodnih držav, predvsem ZDA in Velike Britanije, si od junija prizadeva prevzeti nadzor nad mestom.

Pokol otrok z ameriškim orožjem

Svet je ta mesec pretresel napad koalicije na šolski avtobus, v katerem je po podatkih ministrstva za zdravje pod nadzorom upornikov umrlo 51 ljudi, vključno s 40 otroki. Kot je poročal CNN, je bila v napadu uporabljena 227-kilogramska lasersko vódena bomba ameriškega proizvajalca orožja Lockheed Martin.

Kot poroča Al Džazira, je Savdska Arabija napad na avtobus označila za vojaško primernega, dejanje pa za "legitimno", a je obljubila preiskavo dogodka. Koalicija vztraja, da civilistov ne napada namerno, organizacije za zaščito človekovih pravic pa jo obtožujejo, da bombardira tržnice, šole, bolnišnice in stanovanjske predele.

BBC medtem izpostavlja, da koalicija proti upornikom uživa logistično in obveščevalno podporo ZDA, Velike Britanije in Francije. Te države Savdsko Arabijo tudi oborožujejo. Britanski zunanji minister Jeremy Hunt je branil vezi svoje države s savdsko kraljevino, ki jo je označil za "zelo, zelo pomembnega vojaškega zaveznika".

V napadu upornikov ubit otrok

Hutijevski uporniki so v četrtek na istem območju prav tako udarili, poročajo državni mediji Združenih arabskih emiratov, ki sodelujejo v savdski koaliciji. Balistična raketa je zadela vas, ki so jo nedavno spet zasedle sile jemenske vlade, ki ima podporo koalicije. V napadu je umrl en otrok, več deset pa jih je bilo ranjenih, sporočajo Združeni arabski emirati (ZAE).

Savdska Arabija in ZAE so vojaško kampanjo v Jemnu sprožili marca 2015, z njo pa poskušajo premagati hutijevske upornike, ki uživajo podporo Irana.

Zaradi vojne vlada v Jemnu najhujša humanitarna kriza na svetu. Več kot 22 milijonov ljudi, kar je tri četrtine prebivalstva, nujno potrebuje pomoč in zaščito, sporočajo Združeni narodi.

B. V.