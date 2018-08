V zračnih napadih v Jemnu ubitih več deset ljudi, tudi žensk in otrok

Koalicijo podpirajo ZDA

3. avgust 2018 ob 12:47

Hudajda - MMC RTV SLO

V zračnih napadih v jemenskem mestu Hudajda, ki jih je izvedla koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki uživa podporo zahodnih držav, je bilo ubitih najmanj 55 ljudi, tudi žensk in otrok, so sporočili hutijevski uporniki.

Ministrstvo za zdravje pod nadzorom upornikov je sporočilo, da je bilo v napadih, katerih tarča sta bila bolnišnica Al Tavra in ribiško pristanišče s tržnico, ranjenih najmanj 124 ljudi, poroča Al Džazira.

Reuters je poročal, da je bilo ubitih 28 ljudi, kitajska tiskovna agencija Šinhua pa navaja, da je število smrtnih žrtev 70.

Taha Al Mutavakil z ministrstva je dejal, da lokalne oblasti težko obvladujejo toliko žrtev in da se reševalci bojijo prevažati ranjene v glavno mesto Sana zaradi strahu pred novimi zračnimi napadi. Mednarodni Rdeči križ je sporočil, da je poslal potrebščine, ki naj bi zadostovale za oskrbo do 50 bolnikov, ki so v kritičnem stanju.

Kot poroča Al Džazira, je ribja tržnica od bolnišnice Al Tavra, ene od redkih, ki še delujejo v Hudajdi, oddaljena le 20 metrov.

"Širjenje strahu in terorja"

"Kar smo videli v Hudajdi, je grozljiv zločin," je dejal Mutavakil, ki je dodal, da so za smrti soodgovorne ZDA, ki podpirajo napade koalicije.

Mohamed Al Hasni, vodja sindikata ribičev, je dejal, da na območju ni vojaških tarč in da "ni bilo pričakovati napadov na ribiče". Ob napadu je bilo pristanišče s tržnico polno ljudi, je dejal. Po njegovih besedah je bil namen napada "širjenje strahu in terorja".

Napadi so bili nepričakovani, poroča Al Džazira, saj so tako hutijevski uporniki kot koalicija pod savdskim vodstvom sporočili, da bodo prekinili sovražnosti okoli pristanišča v Hudajdi in dali možnost prizadevanjem ZN-a za dosego miru.

ZN si nekaj tednov prizadeva doseči dogovor, da bi se izognili napadom zaradi strahu, da bodo še dodatno omejili dostop prebivalcev Jemna do hrane, goriva in zdravil. V državi sicer vlada najhujša humanitarna kriza na svetu.

Napadi na nevojaške cilje

Medtem je tiskovni predstavnik koalicije dejal, da vojaško posredovanje upošteva mednarodno pravo. A zgolj junija so Savdska Arabija in Združeni arabski emirati izvedli najmanj 258 zračnih napadov v Jemnu, v skoraj tretjini primerov so bile tarče nevojaški cilji. Pogosto so žrtve napadov civilisti.

Savdska Arabija in Združeni arabski emirati z zavezniki in logistično podporo ter orožjem ZDA in Velike Britanije že od marca 2015 izvajajo napade na upornike znotraj Jemna, s katerimi si prizadevajo na oblasti vrniti mednarodno priznano vlado predsednika Abd Rabuja Mansurja Hadija.

V bojih je bilo ubitih najmanj 10.000 ljudi, zaradi lakote pa je umrlo več kot 100.000 otrok.

B. V.