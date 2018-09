Poročila o napadih ruskih letal na upornike v sirski pokrajini Idlib

Donald Trump Sirijo, Rusijo in Iran posvaril pred napadom

4. september 2018 ob 12:15,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 16:11

Washington - MMC RTV SLO, STA

Kot poroča Sirski observatorij za človekove pravice, so ruska vojaška letala izvedla napade v pokrajini Idlib na severozahodu Sirije, ki je pod nadzorom džihadističnih upornikov.

Če bodo napadi potrjeni, bo šlo za prve zračne napade na tem območju v treh tednih, poroča BBC.

Sirski observatorij, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, je poročal, da so ruska letala izvedla okoli 30 napadov na okoli 16 položajev upornikov v Idlibu, na goratem območju v pokrajini Latakia in na ravnici Sal al Gab. O napadih poroča tudi prouporniška tiskovna agencija Step.

Skupina reševalcev, znana kot Bele čelade, medtem sporoča, da so bili ubiti trije civilisti.

Sirska vojska in zavezniške milice se medtem pripravljajo na, kot kaže, večjo ofenzivo na Idlib, zadnje večje oporišče upornikov v državi. Glede na oceno ZN-a je v Idlibu okoli 10.000 džihadističnih borcev, BBC pa poroča, da naj bi bilo na območju skupaj okoli 30.000 upornikov.

Svarila pred napadom

Združeni narodi so opozorili na humanitarno katastrofo, kakršne v sedmih letih sirske vojne še ni bilo, če bo prišlo do splošnega napada na Idlib. Svarijo, da bi vojaška operacija v tej pokrajini, kjer živi več kot tri milijone ljudi, lahko imela katastrofalne posledice za tisoče civilistov. Napad bi namreč lahko povzročil do 800.000 novih beguncev.

Sirskega predsednika Bašarja Al Asada in njegove zaveznike je pred ofenzivo oziroma "nespametnim" napadom posvaril tudi ameriški predsednik Donald Trump.

V tvitu je zapisal, da gre za "hudo humanitarno napako", v kateri bi lahko bilo ubitih več sto tisoč ljudi: "Predsednik Bašar Al Asad ne sme nepremišljeno napasti pokrajine Idlib. Rusi in Iranci bodo naredili hudo humanitarno napako, če bodo sodelovali v tej potencialni človeški tragediji. Več sto tisoč ljudi bi bilo lahko ubitih. Ne dopustite, da se to zgodi," je zapisal ameriški predsednik.

Sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada so v preteklih mesecih z uspešnimi ofenzivami znova zavzele dve tretjini države. Asad zdaj želi zavzeti tudi Idlib, ofenziva, ki naj bi jo pripravljale njegove sile, pa bi lahko bila zadnja večja bitka v sedem let trajajoči sirski vojni.

Kremelj napoveduje "rešitev problematike terorizma"

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dimitrij Peskov ni komentiral poročil o ruskem obstreljevanju tarč v Idlibu, tako kot tudi ne rusko obrambno ministrstvo, se je pa odzval na Trumpovo svarilo. "Opozarjati brez upoštevanja potencialno negativnih in nevarnih posledic za razmere v celotni Siriji kaže na to, da se k rešitvi problematike ne pristopa celovito," je dejal Peskov.

Po njegovih besedah se sirska vojska pripravlja na "rešitev problematike terorizma" v Idlibu. Časovnice ni podal, Idlib pa je označil za "žep terorizma", ki povzroča splošno destabilizacijo razmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To spodkopava poskuse reševanja razmer s politično in diplomatsko rešitvijo, najpomembnejše pa je to, da pomenijo pomembno grožnjo našim oporiščem v Siriji," je dejal.

Lavrov: Teroriste je treba pregnati

Sergej Lavrov, zunanji minister Rusije, ključne zaveznice sirske vlade, je medtem dejal, da morajo "teroriste" pregnati iz Idliba. Upornike je obtožil, da civiliste uporabljajo za živi ščit. Tako Lavrov kot njegov sirski kolega Valid Mualem sta upornike obtožila tudi priprav na kemični napad v Idlibu, ki da naj bi ga naprtili provladnim silam in tako dosegli novo ameriško posredovanje. Washington je namreč medtem opozoril, da bo na kakršne koli morebitne kemične napade odgovoril. Odposlanec ZN-a za Sirijo Staffan de Mistura se strinja, da je treba poraziti džihadiste, vendar ne na račun tisočih civilistov, je dodal, piše BBC.

Turčija napotila tanke

Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu pa je Turčija, ki podpira sirske upornike, na mejo s Sirijo v južni turški provinci Hatay medtem napotila tanke. Poslala je tudi gradbeno opremo za utrditev svojih 12 opazovalnih postaj v Idlib, in sicer 12 ton težke cementne bloke, dolge štiri metre, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po poročanju turškega časopisa Hürriyet naj bi bili tanki namenjeni preprečevanju morebitnega množičnega prihoda beguncev iz Idliba, ki je od turške meje oddaljen kakih 30 kilometrov. Opremljeni so s sistemom za opazovanje premikanja ljudi. V Turčiji je sicer že več kot tri milijone sirskih beguncev.

Iran, Turčija in Rusija v petek o Idlibu

Bruseljska organizacija Mednarodna krizna skupina (ICG) je sporočila, da mora Rusija, katere letalska podpora je ključna za uspeh ofenzive, razumeti, da bo krvavi spopad v Idlibu ogrozil njene lastne politične cilje. Nadaljnje posredovanje Irana pa bi lahko privedlo do obsežnejšega posredovanja Izraela v vojni, dodajajo. Vsaka ofenziva v Idlibu bi lahko poskrbela za napetosti s Turčijo, ki po dogovoru z Rusijo in Iranom nadzira in opazuje območja upornikov.

Teheran in Moskva medtem vztrajata, da je treba skrajne skupine v pokrajini premagati. Pričakovati je, da bosta državi podprli napad sirskih sil, ki se že zbirajo v okolici pokrajine na severozahodu Sirije. Damask je medtem obiskal iranski zunanji minister Džavad Zarif, ki je dejal, da morajo "preostale dele Idliba očistiti preostalih teroristov, pokrajina pa mora preiti pod nadzor sirskega ljudstva".

Rusija in Iran Asada v vojni, ki je od leta 2011 zahtevala več kot 400.000 smrtnih žrtev, več kot polovica prebivalstva pa je razseljena, podpirata vojaško, politično in finančno. Vodita tudi mirovne pogovore za rešitev sirskega vprašanja. Kot piše BBC, bo Iran v petek gostil vrh, na katerem bodo o Idlibu razpravljali iranski, ruski in turški voditelji.

T. J., B. V.