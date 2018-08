V Siriji se je v treh letih borilo 63.000 ruskih vojakov

Rusko posredovanje Al Asadovi vojski omogočilo ponoven prevzem nadzora nad veliko večino ozemlja Sirije

22. avgust 2018 ob 18:49

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusija je v času posredovanja v Siriji, kjer podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada, tja poslala več kot 63.000 svojih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Med 63.012 pripadniki ruske vojske, ki so od septembra 2015 odšli v Sirijo, je bilo 25.738 častnikov, 434 generalov in tudi 4.349 pripadnikov posebnih enot za topništvo in rakete, so povedali v danes objavljenem videoposnetku obrambnega ministrstva.

Ruska vojaška letala so opravila 39.000 poletov, v katerih je bilo ubitih več kot 86.000 "upornikov" in uničenih 121.466 "terorističnih ciljev". V Siriji so poleg tega preizkusili 231 vrst različnega orožja, med drugim letala, sisteme zemlja-zrak in vodene rakete.

O žrtvah na ruski strani v objavljenem videu ne govorijo, vendar pa so pred časom sporočili, da je v Siriji v času operacije umrlo 92 ruskih vojakov.

Rusko posredovanje kot točka preobrata

Posredovanje ruske vojske, ki se je začelo septembra 2015, je pomenilo točko preobrata v sirskem krvavem konfliktu oziroma vojni, ki je od leta 2011 zahtevala 350.000 življenj, navaja AFP. Tudi rusko ministrstvo je sporočilo, da je ruska pomoč Al Asadovi vojski omogočila, da je znova prevzela nadzor nad 96,5 odstotka sirskega ozemlja. Pred tem je nadzorovala zgolj osem odstotkov ozemlja.

Decembra lani je ruski predsednik Vladimir Putin odpoklical del ruskih sil iz Sirije, a dejal, da bo ruska vojska ostala na območju, dokler bo treba. Istega meseca je ruski obrambni minister Sergej Šojgu sicer navedel drugačno številko ruskih vojakov, saj je dejal, da se je v Siriji borilo 48.000 pripadnikov ruske vojske.

Stanje na varnih območjih stabilno

Rusija, Turčija in Iran so maja lani sklenili dogovor o vzpostavitvi varnih območij oz. "deeskalacijskih con" v Siriji. Rusko obrambno ministrstvo je na svoji spletni strani sporočilo, da nadzorne skupine še vedno nadzirajo spoštovanje premirja na območjih, stanje pa ocenjujejo kot stabilno. Rusko-turška komisija je v zadnjih 24 urah sicer zaznala 15 kršitev sporazuma v obliki streljanja v provincah Idlib, Latakia in Alep.

Po treh letih bombardiranja zdaj Moskva poziva mednarodno skupnost, naj podpre vračanje beguncev v Sirijo in obnovo te države.

J. R.