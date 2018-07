Rohani svari Trumpa: "Vojna z Iranom bi bila mati vseh vojn"

ZDA so se umaknile iz jedrskega sporazuma

22. julij 2018 ob 14:28

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Iranski predsednik Hasan Rohani je posvaril ZDA pred ukrepi proti Iranu. Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je sporočil, naj "se ne igra z levjim repom" in dejal, da bi bila "vojna z Iranom mati vseh vojn".

"Razglasiš vojno, nato pa govoriš o podpori iranskim ljudem," je v nagovoru na srečanju iranskih diplomatov v Teheranu dejal Rohani in ponovil grožnjo, da bo Iran blokiral prevoz nafte čez strateško pomembno ožino Hormuz pri Perzijskem zalivu. "Vedno smo zagotavljali varnost te ožine. Ne igraj se z levjim repom, ker boš to večno obžaloval," je Rohani opozoril ameriškega kolega. "Mir z Iranom bi bil mir vseh mirov in vojna z Iranom bi bila mati vseh vojn," je še posvaril.

Rohani je Belo hišo še obtožil, da je nasprotovala, kadar koli je Evropa s Teheranom želela doseči dogovor. "Ne smemo misliti, da bo Bela hiša vedno ostala na tem položaju nasprotovanja mednarodnemu pravu, proti muslimanskemu svetu," je še dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je ZDA umaknil iz jedrskega sporazuma med Iranom in velikimi silami iz leta 2015, skladno s katerim je Iran v zameno za odpoved jedrskemu orožju dobil odpravo sankcij.

ZDA zdaj ponovno uvajajo sankcije. Iran je pretekli teden na Meddržavnem sodišču v Haagu vložil pritožbo proti ZDA, s katero želi doseči, da bi ZDA odgovarjale za nezakonito uvedbo enostranskih sankcij.

A. P. J.