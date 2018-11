Savdski tožilec: Hašokdžijev umor naročil višji obveščevalec, ne prestolonaslednik

Tožilstvo zahteva tudi smrtne kazni

15. november 2018 ob 15:31

Riad - MMC RTV SLO

Javni tožilec Savdske Arabije je sporočil, da je umor Džamala Hašokdžija naročil višji obveščevalec in ne prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Obveščevalec je vodil skupino agentov, katerih naloga je bila pripeljati disidentskega novinarja, ki živi v ZDA, nazaj v Savdsko Arabijo, je dejal predstavnik tožilstva.

Kot še sporoča tožilstvo, so Hašokdžiju v savdskem konzulatu v Carigradu 2. oktobra po borbi dali smrtonosno injekcijo.

Tožilec je 11 ljudi obtožil umora, za pet izmed njih pa zahteva smrtno kazen. Njihovi primeri so bili predani sodišču, preiskava o domnevni vpletenosti dodatnih 10 ljudi pa se nadaljuje, poroča BBC.

V četrtek je namestnik javnega tožilca v Riadu dejal, da so Hašokdžijevo truplo razkosali znotraj konzulata, dele trupla pa so nato predali agentu zunaj območja diplomatskega poslopja.

Namestnik tožilca sicer ni identificiral ljudi, ki so obtoženi umora, je pa dejal, da je preiskava "razkrila, da je umor naročil vodja pogajalske enote," ki ga je v Carigrad poslal namestnik vodje obveščevalne službe general Ahmed Al Asiri z namenom prisiliti Hašokdžija k vrnitvi v Savdsko Arabijo. Kot je še dodal namestnik tožilca prestolonaslednik bin Salman, "ni o tem vedel ničesar".

Mohamed bin Salman, sin kralja Salmana in dejanski vodja Savdske Arabije, je zanikal vsakršno vpletenost v, po njegovih besedah, "grozljiv zločin, ki se ga ne da opravičiti".

Bin Salman res ni vedel ničesar?

Kritiki medtem pravijo, da je zelo malo verjetno, da prestolonaslednik ne bi vedel za omenjeno operacijo. Več ljudi, 21 aretiranih v povezavi z umorom, je bilo namreč v preteklosti del bin Salmanovega varovanja. Zaradi umora Hašokdžija sta bila že odpuščena general Asiri in še en visok svetovalec, Saud Al Katani.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sicer dejal, da je "ukaz za umor Hašokdžija prišel iz najvišjih ravni savdske vlade," a da ne verjame, da ga je izdal kralj Salman.

Zunanji minister Turčije Mevlut Cavusoglu je v četrtek del izjav savdskega namestnika tožilca označil za "nezadovoljive". Novinarjem je dejal, da je bil umor "načrten", iz Riada pa so bili poslani "potrebni ljudje in oprema za umor in razkosanje trupla".

Turški uslužbenci so navedli, da je bil med 15 domnevnimi savdskimi agenti, ki so v Carigrad prileteli v urah pred umorom, tudi forenzični patolog, ki dela za savdsko notranje ministrstvo, in da so imeli s seboj tudi žago za kosti.

Cavusoglu je še dejal, da ne bi smeli glede tega primera ničesar prikrivati in da bo Turčija "razsvetlila vse vidike tega umora".

B. V.