Sirija in Rusija obtožujeta sirske upornike kemičnega napada na civiliste

Tudi Rusija za napad krivi upornike

25. november 2018 ob 13:05

Alep - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V sirskem mestu Alep je po navedbah tamkajšnjih medijev v soboto prišlo do napada s kemičnim orožjem. Strupeni plin naj bi uporabili uporniki, ki pa odgovornost zanikajo.

Po navedbah sirskih medijev so uporniki na Alep izstrelili več raket s strupenim plinom.

Pri tem je bilo ranjenih 107 ljudi, vključno z otroki, ki so pomoč v bolnišnici med drugim poiskali zaradi težav z dihanjem, poroča sirska tiskovna agencija Sana.

Ruska tiskovna agencija Tass pa poroča, da so napadalci uporabili klor. Tudi ruske oblasti za napad obtožujejo upornike. Po njihovih podatkih so bile rakete izstreljene z demilitariziranega območja v okolici Idliba, ki je pod nadzorom Fronte al Nusra.

Uporniki zanikajo krivdo

Sirski uporniki so navedbe o krivdi zavrnili. Šlo naj bi za "laži, s katerimi se prikrivajo zločini režima nad sirskim prebivalstvom", je dejal tiskovni predstavnik Nacionalne osvobodilne fronte Nadži Mustafa.

V Alepu so razmere od decembra 2016, ko so sirske vladne sile prevzele polni nadzor nad mestom, sicer večinoma relativno mirne, tako, da je to prvi večji incident v zadnjih dveh letih v mestu.

K. S.