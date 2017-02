Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Brazilija ima zaradi suše težave s proizvodnjo kave. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brazilija sprva dovolila uvoz kave, zdaj pa si je premislila

Območja s plantažami imajo že več let težave s sušo

26. februar 2017 ob 13:17

Brasilia - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je Brazilija, največja svetovna proizvajalka kave, pred dnevi zaradi suše prvič v zgodovini dovolila uvoz večje količine kave, je zdaj brazilski predsednik uvoz prepovedal.

Sprva sprejeti odlok je podjetjem dovolil, da lahko v štirih mesecih, od februarja do maja, uvozijo milijon 60-kilogramskih vreč kave sorte robusta iz Vietnama. Brazilski predsednik Michel Temer pa je v četrtek sprejel odločitev, da do nadaljnjega uvoz prepove. "Temer se je odločil, da začasno ustavi ukrep, da bi bolje ocenili trenutne razmere z drugimi vladnimi telesi," so zapisali v uradu predsednika.

Kmetje so ostro nasprotovali uvozu kave, češ da bi lahko prinesla neznane bolezni, hkrati pa se bojijo tudi velikega padca cen. Zato vztrajajo, da bodo domače zaloge zadostovale do maja, ko se bo začela nova sezona.

Območja Brazilije, kjer ležijo plantaže kave, se že več let spopadajo s hudo sušo, zaradi česar so se cene kave samo v zadnjem letu povečale za skoraj 15 odstotkov. V najbolj prizadeti zvezni državi Espirito Santo, v kateri se sušo borijo že tri leta, imajo trenutno le še dva milijona vreč kave vrste robusta, kar po ocenah poznavalcev ne zadošča niti za dva meseca. Brazilija v normalnih razmerah letno proizvede okoli 56 milijonov vreč kave.

Temer bo moral izdati tudi uradni odlok, da prepoveduje uvoz kave, saj so bili pravni dokumenti, ki dovoljujejo uvoz, že objavljeni.

