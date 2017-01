Brazilska policija išče več deset pobeglih zapornikov po uporu v zaporu

Brazilija ima prenatrpane zapore

3. januar 2017 ob 11:05

Manaus - MMC RTV SLO/STA

Brazilska policija išče več deset zapornikov, ki so med uporom, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 56 ljudi, pobegnili iz zapora Anisio Jobim v Manausu na severu Brazilije.

Oblasti so sporočile, da so doslej prijeli 40 od 112 pobeglih zapornikov. Policija je območje okoli zapora zaprla za javnost in preiskuje predvsem podzemne predore, po katerih je domnevno pobegnilo več zapornikov.

Po besedah brazilskega državnega sekretarja za javno varnost Sergia Fontesa so doslej našli 16 predorov, ki iz zapora vodijo v okolico, a še nimajo dokazov, da je kdo za pobeg uporabil njih.

Iz zapora Anisio Jobim je med uporom pobegnilo 112 ljudi, še 72 pa jih je nato pobegnilo iz sosednjega zapora Antonio Trinidade.

Nekateri zaporniki tudi obglavljeni

Medtem so se pred bližnjo mrtvašnico zbirali svojci zapornikov, ki so bili v izgredih ubiti, da bi identificirali umrle. Kot je poročal BBC, so bili nekateri zaporniki obglavljeni.

Izgredi so v prenatrpanem zaporu Anisio Jobim izbruhnili v nedeljo in trajali 17 ur. Gre za najhujše izgrede v brazilskih zaporih v zadnjih letih.

Najprej sta se zaradi nadzora nad trgovino z mamili spopadli dve rivalski tolpi v zaporu, potem pa so ti spopadi prerasli v splošen upor. Pri tem so zaporniki zajeli tudi dvanajst paznikov, ki so jih varnostne sile kasneje osvobodile. Nadzor nad zaporom je bil spet vzpostavljen v ponedeljek.

Prenatrpani zapori

Brazilski zapori so prenatrpani. Po podatkih brazilskega ministrstva za pravosodje je bilo konec leta 2014 v Braziliji zaprtih 622.000 ljudi, država pa bi potrebovala za 50 odstotkov več kapacitet v zaporih. Na vsako mesto v zaporih te južnoameriške države pride 1,67 zapornika, v zvezni državi Amazonas celo 2,59, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot poroča Reuters, je v zaporniškem kompleksu prostora za 590 zapornikov, zaprtih pa je 2.230 ljudi.

B. V.