Britanska vlada ne želi v celoti objaviti poročila o financiranju ekstremizma

Corbyn predlaga "težavne pogovore" s Savdsko Arabijo

13. julij 2017 ob 12:41

London - MMC RTV SLO

Britanska vlada je sporočila, da ne bo v celoti objavila svojega poročila o virih financiranja ekstremizma v državi, zaradi česar jo iz opozicije že obtožujejo ščitenja svoje zaveznice Savdske Arabije.

Notranja ministrica Amber Rudd je v sredo dejala, da se je odločila proti objavi celotnega poročila, čeprav so nekatere "ekstremistične organizacije" prejemale na sto tisoče dolarjev. Kot je sporočila v izjavi parlamentu, se je za to odločila "zaradi velikega obsega osebnih podatkov v poročilu in državne varnosti," poroča Al Džazira.

Poročilo je novembra 2015 naročil nekdanji premier David Cameron, vlada pa ga je prejela lani. Ministri in ministrice so bili po treh smrtonosnih napadih v Veliki Britaniji od marca pod pritiskom, naj objavijo ugotovitve poročila.

Pomemben vir financiranja tudi tujina

Ministrica Rudd je dejala, da poročilo ugotavlja, da so običajen vir za skrajne organizacije majhni anonimni prispevki ljudi v Veliki Britaniji. Kot pomemben vir prihodkov za malo število teh organizacij pa so zaznali tudi financiranje iz tujine.

"Podpora iz tujine je posameznikom omogočila, da so se učili v institucijah, ki učijo globoko konservativne oblike islama in nudijo družbeno zelo konservativno literaturo ter pridigarje britanskim islamskim institucijam," je zapisala Amber Rudd. Po njenih besedah so se glede nekaj izmed teh ljudi nato pojavile skrbi glede ekstremizma.

Kritiki: Gre za varovanje Savdske Arabije

Kritiki vlade so hitro dejali, da v odločitvi o prikrivanju celotne vsebine poročila vidijo ščitenje Savdske Arabije, pomembnega zalivskega zaveznika Velike Britanije.

Poslanka in sovoditeljica opozicijske Zelene stranke Caroline Lucas, ki je pozivala vlado k objavi poročila v celoti, je izjavo notranje ministrice označila za nesprejemljivo. "Izjava v ničemer ne pojasni, iz katerih tujih držav izvirajo sredstva za ekstremizem, zato je vlada spet izpostavljena dodatnim obtožbam, da noče razkriti vloge savdskega denarja v terorizmu v Veliki Britaniji," je dejala.

Poročilo možganskega trusta: Savdska Arabija na vrhu seznama

5. julija je možganski trust Henry Jackson Society v poročilu sporočil, da so entitete v Savdski Arabiji glavne podpornice ekstremizma v Veliki Britaniji. Raziskovalec Tom Wilson je v poročilu zapisal, da sicer ekstremizem spodbujajo tudi entitete iz preostalih zalivskih držav in Irana, a da je Savdska Arabija na vrhu seznama.

Glede na poročilo Savdska Arabija upravlja več velikih dobrodelnih organizacij, ki financirajo izobraževanje v skladu z njihovo ideologijo po vsem svetu, tudi v Veliki Britaniji. V zadnjih 50 letih so v te namene porabili najmanj 87 milijard dolarje, piše v poročilu možganskega trusta, ki ga je Riad označil za "kategorično napačnega".

Po napadu na Londonskem mostu junija, v katerem je bilo ubitih sedem ljudi, je tudi predsednik opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn dejal, da mora Velika Britanija opraviti "nekaj težavnih pogovorov" s svojo zaveznico Savdsko Arabijo in drugimi zalivskimi državami.

B. V.