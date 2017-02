Cia za protiteroristična prizadevanja nagradila savdskega princa

Na čelu napadov 11. septembra bili Savdijci

12. februar 2017 ob 19:36

Kar veliko prahu je dvignila odločitev ameriške obveščevalne agencije (Cia), da za protiteroristična prizadevanja tokrat nagradi princa Mohameda bin Najefa, savdskega notranjega ministra in premierjevega namestnika.

Novi direktor Cie Mike Pompeo je nagrado Georgea Teneta princu izročil v petek v Riadu. Z nagrado, poimenovano po nekdanjem direktorju Cie, so pozdravili delo savdske obveščevalne službe v boju proti terorizmu ter prinčev "prispevek k miru in varnosti".

Tenet je bil na mestu direktorja Cie med letoma 1997 in 2004, pod predsednikoma Billom Clintonom in Georgeem W. Bushem, a je nanj pozneje letelo veliko očitkov, ker kljub letom opozoril o namerah Osame bin Ladna Cii ni uspelo preprečiti terorističnega napada 11. septembra 2001.

"Kraljevina se želi boriti proti terorizmu, saj smo prepričani, da terorizem nima identitete in veroizpovedi, poleg tega pa menimo, da dejanja teh teroristov izvirajo iz njihovih deviantnih ideologij in zlih misli," je povedal bin Najef. "Vse negativne verske, politične in družbene ideologije, ki so skozi zgodovino človeštva uporabljale religijo kot orodje, ne odražajo absolutne resnice o religiji."

"Nič ne more ošibiti ameriško-savdskega odnosa"

Po prinčevih navedbah nagrada prepoznava protiteroristična prizadevanja kraljevine pod vodstvom kralja Salmana bin Abdulaziza Al Sauda, ob tem pa pohvalil tako savdske varnostne agencije kot Savdijce, ki se bojujejo proti terorizmu. Bin Najef je izpostavil, da je Savdska Arabija uspešno preprečila več terorističnih napadov, ameriško-savdske odnose pa opisal kot "močne in zgodovinske" ter dejal, da ne more priti med državama prav nič, kar bi ošibilo njune vezi.

Odločitev, da Cia nagrado podeli prav Savdijcem, številni označujejo za ironično, nemalo pa tudi za nezaslišano, poroča RT. "Podeliti savdskemu princu medaljo za boj proti terorizmu, je kot da bi nagradil McDonald's zaradi boja proti debelosti," je zapisal eden izmed uporabnikov na Twitterju.

Od 19 napadalcev 11. septembra jih je bilo kar 15 iz Savdske Arabije, Savdijec je bil tudi bin Laden. Zacarias Moussaoui, nesojeni 20. napadalec in edini obsojeni za napade 11. septembra, je leta 2015 povedal, da je več članov savdske kraljeve družine financiralo Al Kaido, depeše iz State Departmenta, ki jih je leta 2009 objavil WikiLeaks, so razkrile, da savdski donatorji predstavljajo najpomembnejši vir financiranja sunitskih terorističnih skupin po svetu, Hillary Clinton pa je v enem od e-pisem, ki jih je WikiLeaks objavil lani, namignila, da Islamsko državo financirata Savdska Arabija in Katar.

Svojci žrtev 11. septembra so proti Savdski Arabiji vložili več tožb potem, ko je ameriški kongres septembra lani preglasoval Obamov veto in dal zeleno luč za tožbe Američanov, svojcev žrtev terorizma, proti tujim državam s Savdsko Arabijo na čelu. Obama se je zakonu upiral, ker je menil, da bi sprejetje zakona ustvarilo nevaren precedens za posameznike po vsem svetu, da tožijo ameriško vlado.

