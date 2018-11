Britanska vlada podprla osnutek dogovora o brexitu

Evropski parlament: "Temeljni kamen za prihodnje odnose"

14. november 2018 ob 15:47,

zadnji poseg: 14. november 2018 ob 21:47

London,Bruselju - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da je britanska vlada podprla osnutek dogovora o brexitu, dosežen med pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva.

Mayeva je po peturnem zasedanju kabineta ministrov odločitev označila za ključen korak v procesu brexita, po katerem bodo lahko v prihodnjih dneh dokončali dogovor o brexitu. Združeno kraljestvo naj bi Evropsko unijo zapustilo 29. marca prihodnje leto.

Evropska komisija je objavila 585 strani osnutka dogovora in sporočila, da "gre za temeljni kamen proti trajnostni prihodnosti med EU-jem in Združenim kraljestvom".

Koordinator za brexit v Evropskem parlamentu Guy Verhofstadt je pozdravil dogovor, "ki omogoča brexit in sočasno ohranja tesne odnose med EU-jem in Združenim kraljestvom, ščiti pravice državljanov in se izogiba "trdi meji" med Irskama".

Evropski pogajalec za brexit Michel Barnier je poudaril, da je dogovor o okoliščinah britanskega odhoda iz Unije ključen korak proti končevanju pogovorov – vendar je poudaril, da je pot do gladkega brexita še dolga in potencialno težka.

Britanska opozicija je sprejeti osnutek označila za "gnil dogovor". Kabinetni viri za Reuters poročajo, da osnutek dogovora v 21-članskem ministrskem kabinetu ni bil sprejet enoglasno, temveč večinsko.

Škotska premierka Nicola Sturgeon je sporočila, da je dogovor slab za Škotsko. "Očitno je, da je Mayeva komajda zbrala podporo v kabinetu, tako da je tudi popolnoma jasno, da bo težko zbrala večino v parlamentu," je sporočila škotska premierka.

Na meji z Irsko (še) ne bo nadzora

V osnutku dogovora je glede najbolj vroče teme – meje z Irsko – zapisano, da je irski protokol, ki preprečuje ponovno uvedbo mejnega nadzora med Irsko in Severno Irsko, le začasen. Za končno rešitev se morata obe strani "po najboljših močeh" potruditi do 31. decembra 2020.

Prehodno obdobje, ki naj bi trajalo 21 mesecev, se lahko ob obojestranskem strinjanju podaljša. Združeno kraljestvo in EU bosta dostopala na trg drug drugega po principu enakovrednosti. Dogovor poziva k trgovanju brez carin v vseh sektorjih.

Osnutek dogovora je potrdila britanska vlada z 21 ministri, potrditi pa ga morata še britanski parlament ter vse države članice Evropske unije. Danes je sočasno z zasedanjem britanskega kabineta v Bruslju potekalo tudi zasedanje predstavnikov 27 držav Evropske unije.

Izredni vrh 25. novembra?

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je EU in Združeno kraljestvo že pozval, naj se sestaneta na posebnem vrhu, ko bo britanska vlada odobrila dogovor. Omenja se možnost, da bi lahko izredni vrh predstavnikov kraljestva in Unije o brexitu v primeru britanske potrditve dogovora potekal 25. novembra, kar je potrdil tudi irski premier Leo Varadkar.

