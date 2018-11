Barnier: Dogovora še ni, ključno vprašanje ostaja meja na irskem otoku

Brexit je predviden 29. marca prihodnje leto

12. november 2018 ob 13:21

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Intenzivna pogajanja se nadaljujejo, a dogovora za zdaj še ni. To je sporočilo glavnega pogajalca Evropske unije za brexit Michela Barnierja ministrom 27 držav članic glede napredka v pogajanjih z Londonom.

Ključno vprašanje ostaja meja na irskem otoku, piše v pisnem sporočilu, kajti novinarsko konferenco, predvideno po prvem delu današnjega zasedanja ministrov EU-ja za evropske zadeve, so odpovedali.

"V tej končni fazi pogajanj so ministri danes vnovič pokazali, da so odločeni ohraniti enotnost 27 članic EU-ja. Potrdili smo zaupanje v pogajalca in podprli njegova nadaljnja prizadevanja za dogovor," je zapisal avstrijski minister za EU Gernot Blümel, ki je vodil zasedanje, saj Avstrija v drugi polovici leta predseduje Svetu EU-ja. Ministri so se tudi zavzeli za nadaljevanje priprav na vse mogoče scenarije. Tudi če oziroma ko bo dosežen dogovor o brexitu med pogajalci EU-ja in Britanije, suspenza še ne bo konec. Morata ga namreč potrditi še Evropski parlament in britanski parlament. EU bo zato priprave na vse mogoče scenarije nadaljeval do konca, poudarjajo evropski diplomati.

Britanska premierka Theresa May je sicer pod vse večjim pritiskom britanskih evroskeptikov, ki od nje pričakujejo trši pristop v pogajanjih. Zahtevajo zlasti zavrnitev skrajne, rezervne rešitve za ureditev meje med Irsko in Severno Irsko, pri kateri vztraja EU, ki poudarja, da je ta varovalka potrebna, če ne bo mogoče doseči drugačne rešitve. Meja med Irsko, članico EU-ja, in Severno Irsko, ki bo kot del Združenega kraljestva izstopila iz Unije, bo po brexitu edina kopenska meja med Združenim kraljestvom in Unijo. Varovalka, pri kateri vztraja Unija, predvideva, da Severna Irska ostane del carinske unije in notranjega trga, čemur nasprotujejo na Otoku in vztrajajo, da gre za poseganje v suverenost države.

Nemški državni sekretar Michael Roth je sicer danes v Bruslju izrazil optimizem. Na vprašanje, ali je dogovor ta teden mogoče doseči, je odgovoril, da "kot politik, ki je precej vpet v evropsko politiko, ostaja optimist". Ob tem je kot vselej tudi tokrat opozoril, da se čas izteka.

EU in Združeno kraljestvo poskušata doseči dogovor o ločitvenem sporazumu, ki pokriva pravice državljanov, finančno obravnavo in vprašanje irske meje ter prehodno obdobje, ki je za zdaj določeno pri 21 mesecih, torej naj bi se izteklo do konca leta 2020. K sporazumu bo priložena tudi politična izjava o prihodnjih odnosih.

Ločitveni sporazum morajo ratificirati britanski parlament ter Evropski parlament in Svet EU-ja, nacionalne ratifikacije v vseh članicah Unije pa niso potrebne. Brexit je predviden 29. marca prihodnje leto, lahko pa ta datum ob strinjanju vseh strani podaljšajo.

K. T.