Budimpešta: Študenti na ulice v bran priprtemu opozicijskemu aktivistu

Množični protesti proti ukrepom Orbanove vlade

12. april 2017 ob 10:00

Budimpešta - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Budimpešti je v torek približno 2.000 študentov, mladih in drugih protestnikov demonstriralo pred sedežem vrhovnega državnega tožilca zaradi priprtja opozicijskega aktivista.

Danes so na Trgu herojev napovedane nove množične demonstracije, in sicer proti novemu spornemu predlogu vlade Viktorja Orbana, tokrat proti civilnodružbenim organizacijam. Kot je za Radio Slovenija poročala Sandra Brankovič, pričakujejo približno 20.000 ljudi.

Novi protesti bodo že šesti v desetih dneh. Protesti so se začeli zaradi novega zakona Orbanove vlade o visokem šolstvu, ki predvsem onemogoča delovanje zasebni ameriški Srednjeevropski univerzi na Madžarskem.

Strah pred uvedbo policijske države

Razmere postajajo napete in nepredvidljive. Eden izmed soustanoviteljev vladajoče desničarske stranke Fides Zolt Bayer je protestnikom odkrito zagrozil, da bodo na ulice prišli tudi zelo jezni Orbanovi podporniki. Kot pravi doktorski študent zgodovine na Srednjeevropski univerzi Luka Lisjak Gabrijelčič, je policija do zdaj na protestih ravnala korektno. "Je pa res, da obstaja zelo zelo velik strah na Madžarskem oziroma v Budimpešti, da bi se utegnila situacija spremeniti in da bi vlada izkoristila trenutne razmere in začela uvajati policijsko državo," je dejal.

Nekateri madžarski mediji, med njimi konservativni dnevnik Magyar Nemzet, so včeraj poročali, da je madžarska policija brez naloga vstopila v stanovanja organizatorjev protestov, opozicijskega aktivista Martona Gulyasa pa je v ponedeljek zvečer brez pravega razloga aretirala.

Profesor s Srednjeevropske univerze Laszlo Kontler pravi, da gre za evropsko vprašanje. "Ne gre le za akademsko svobodo, temveč za občo svobodo v Evropi, vladavino prava, vrednote kritičnega mišljenja in znanja v družbi."

Madžarska vlada pa je zdaj pripravila nov zakon o finančnih omejitvah za registracijo nevladnih organizacij, kar so nekateri že označili s pripenjanjem rumene zvezde nezaželenim organizacijam kot v obdobju nacističnega režima, je še poročala Sandra Brankovič.

B. V.