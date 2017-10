Burundi prvi, ki je izstopil iz Mednarodnega kazenskega sodišča

"Ubranili smo suverenost in nacionalni ponos"

28. oktober 2017 ob 13:59

Bujumbura - MMC RTV SLO

Burundi je postal prva država, ki je umaknila svoje članstvo iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Država je sodišče večkrat obtožila, da namerno preganja predvsem Afričane.

Komisija Združenih narodov je burundijsko vlado nedavno obtožila zločinov proti človečnosti, med drugim tudi ubojev in mučenja, in ICC pozvala, naj čim prej odpre uradno preiskavo o dogajanju v državi.

Leta 2015 je bilo v državi precej nemirno. Ko je predsednik države Pierre Nkurunzize napovedal, da se bo potegoval za nov, tretji mandat, so mnogi podporniki opozicije odšli na ulice in opozarjali, da je to neustavno. Protesti so se sprevrgli v nasilje, v katerem je posredovala tudi policija, piše BBC. V spopadih je umrlo od 500 do 2.000 ljudi, okoli 400.000 prebivalcev pa je zbežalo s svojih domov.

Čeprav je Burundi izstopil iz članstva v ICC-ju, pa to v teoriji nima vpliva na nadaljevanje preliminarne preiskavo o takratnem dogajanju, ki jo je ICC začel aprila lani. Kot so sporočili s sodišča, "127. člen govori o tem, da umik članstva ne vpliva na pristojnosti ICC-ja v preiskavi domnevnih zločinov v posamezni državi, ki so se zgodili, ko je bila ta še članica sodišča". Zagotovo pa je sodelovanje državnih organov s predstavniki sodišča slabše, če gre za preiskavo v državi, ki ni članica ICC-ja, kot je bil primer postopka proti sudanskemu predsedniku Omarju Al Baširju.

Burundijska vlada je odločitev o izstopu označila za zgodovinski dan in pozvala ljudi, naj jo proslavijo na ulicah, piše Guardian. "ICC se je izkazal za politični instrument in orožje Zahoda za zasužnjevanje. Odločitev o izstopu je prišla v trenutku, ko ta stroj v Burundiju še naprej nekaznovano ubija. Ubranili smo svojo suverenost in nacionalni ponos," je dejal predstavnik predsednika Willy Nyamitwe.

ICC ima 122 držav članic, ki so ratificirale rimski statut iz leta 1998, med njimi je 34 afriških držav. Da bosta preklicali svoje članstvo, sta zagrozili tudi Kenija in Južna Afrika.

A. P. J.