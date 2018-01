Čehi volijo predsednika: Zeman ali Drahoš?

Ankete napovedujejo tesen izid

26. januar 2018 ob 16:19,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 16:31

Praga - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na Češkem se je začel drugi krog predsedniških volitev, ki bo potekal še v soboto. Za položaj se potegujeta zdajšnji predsednik Miloš Zeman in akademik Jiri Drahoš. Javnomnenjske ankete napovedujejo zelo tesen rezultat.

V prvem krogu je Zeman prejel 38,6 odstotka, Drahoš pa 26,6 odstotka glasov. Zadnje javnomnenjske raziskave napovedujejo tesno zmago Drahošu, a je 10 odstotkov volivcev še neodločenih.

V četrtkovi televizijski razpravi sta oba kandidata podprla nadaljnjo integracijo Unije, čeprav je bil Zeman v prejšnjem mandatu veliko bolj usmerjen proti Moskvi in Kitajski kot Bruslju, oba kandidata pa sta zavrnila begunske kvote, za Radio Slovenija poroča Polona Fijavž.

Nekdanji svetovalec predsednika Vaclava Havla in politični analitik Jiři Pehe je prepričan, da so volitve le referendum o Zemanu in da je češka družba povsem razdeljena, možnosti pa ocenjuje na 50 proti 50.

V eni od zadnjih javnomnenjskih anket, ki jo je v začetku tedna objavil dnevnik MF Dnes, je 47 odstotkov vprašanih dejalo, da bodo zagotovo volil Drahoša, 43 odstotkov se je izreklo za Zemana. Približno deset odstotkov vprašanih je bilo še neodločenih.

Predsednik na Češkem imenuje sodnike, vodje Centralne banke ter mandatarja za sestavo vlade. Zmagovalcu parlamentarnih volitev Andreju Babišu so poslanci izrekli nezaupnico, a mu je Zeman obljubil nov mandat. Če zmaga Drahoš se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo.

Tesne javnomnenjske ankete

V javnomnenjski raziskavi češke televizije ČT, ki so jo objavili v nedeljo, sta kandidata še bolj izenačena. Zeman je tukaj dobil 45,5 odstotka podpore, Drahoš pa 45 odstotkov. Tudi v tej javnomnenjski raziskavi je bilo neodločenih še 9,5 odstotka vprašanih.

Na volitvah lahko sodeluje 8,5 milijona volivcev. Volišča so se odprla ob 14. uri, zaprla pa se bodo ob 21. uri. V soboto bodo volišča odprta od 7. do 13. ure. Prve rezultate naj bi objavili v soboto popoldan.

J. R.