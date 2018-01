Predsedniške volitve na Češkem: aktivistka ozmerjala predsednika Zemana

Bitka med ljudskim Zemanom in akademikom Drahošem

12. januar 2018 ob 19:27

Praga - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na Češkem volivci izbirajo novega predsednika države, med devetimi kandidati se za vnovično izvolitev poteguje tudi dosedanji predsednik države Miloš Zeman, ki ga je na volišču napadla aktivistka. Akademik Jiři Drahoš naj bi bil Zemanov najresnejši protikandidat.

Volitve je zaznamoval izgred na volišču, v katerem je do pasu gola protestnica iz gibanja Femen, domnevno ukrajinska državljanka, skočila pred Zemana in nanj zakričala, da je Putinov hlapec. Varnostniki so žensko nemudoma odstranili.

V skladu z javnomnenjsko raziskavo češke televizije ČT naj bi 73-letni Zeman zanesljivo dobil prvi krog volitev, a mu ankete v morebitnem drugem krogu proti 68-letnemu Drahošu napovedujejo poraz. Veteran levice, ki se poteguje za drugi mandat, naj bi v prvem krogu volitev dobil 42,5 odstotka podpore, njegov glavni protikandidat Drahoš pa 27,5 odstotka. V drugem krogu volitev, ki je predviden za 26. in 27. januar, naj bi slavil 68-letni nekdanji predsednik Češke akademije znanosti Drahoš.

Med preostalimi sedmimi kandidati, ki nimajo večjih možnosti za zmago, so bivši češki premier Mirek Topolanek, podjetnik in tekstopisec Michal Horaček, ki je obogatel s stavnico, ter menedžer Vratislav Kulhanek, ki je bil v preteklosti v vodstvu podjetij Robert Bosch in Škoda Auto.

Zeman pred drugim krogom živčen

Zeman je v intervjuju dan pred volitvami za časnik Dnes priznal, da je živčen, saj mora biti pripravljen na to, da bo njegov položaj v drugem krogu težak. Med volilno kampanjo je zavrnil sodelovanje v televizijskih soočenjih, njegovi največji podporniki pa naj bi bili upokojenci in manj izobraženi ter prebivalci podeželja. Že med svojim prvim mandatom je obiskal vse češke kraje, dejaven je tudi na družbenih omrežjih.

V državi z 10,6 milijona prebivalci, kjer večina ni naklonjena priseljencem, njegova protiimigracijska stališča naletijo na odobravanje. Tako je begunsko krizo leta 2015 označil za "organizirano invazijo" v Evropo, za muslimane je dejal, da jih ni mogoče integrirati. Češka je sicer v okviru begunskih kvot Evropske unije doslej sprejela samo 12 beguncev.

Proruski predsednik proti zagovorniku EU-ja

73-letni bivši komunist Zeman je bil za predsednika Češke izvoljen na prvih neposrednih predsedniških volitvah v državi leta 2013. Znan je tudi po svojih proruskih in prokitajskih stališčih. Sredinski liberalni Drahoš ima podporo med bolj izobraženimi in prebivalci velikih mest. Velja za zagovornika Evropske unije in zveze Nato. Želi si dejavnejše vloge Prage v EU-ju in podpira prevzem evra. Na čelu češke akademije znanosti je bil med letoma 2009 in 2017.

Ljudski človek proti akademiku

Nasprotniki Drahoša, ki je podpisan pod kar nekaj patentov, so ga označili za "destilirano vodo", kar pomeni, da naj bi bil brez barve in okusa. A je po mnenju poznavalcev mogoče, da namerno goji podobo zadržanega človeka. Da imajo številni Čehi rajši bolj ljudskega predsednika kot pa vzvišenega akademika, se očitno zaveda tudi sam. "Kdaj pa kdaj bom na pivo povabil pomembne politike," je dejal v enem od predvolilnih intervjujev.

Premier Babiš podpira Zemana

Zeman na volitvah nastopa kot kandidat Stranke državljanskih pravic (SPO), ki jo je sam ustanovil leta 2009. Drahoš je formalno neodvisen kandidat, a ga podpira krščanska demokratska stranka KDU-ČSL. Zemana podpira tudi novi češki premier Andrej Babiš, ki je oktobra lani s svojo stranko ANO prepričljivo zmagal na parlamentarnih volitvah s kampanjo proti korupciji in članstvu Češke v evrskem območju, glasovanje o njegovi zaupnici pa so poslanci pred dnevi prestavili na 16. januar. Babiš je Zemana javno podprl, "ker ne krade".

"Izraz polariziranosti češke družbe"

Neodvisni analitik Jiři Pehe meni, da sta glavna kandidata izraz polariziranosti češke družbe. "Gre za spopad med pokomunističnim delom družbe, ki ga predstavlja Zeman, in drugim delom družbe, lahko rečemo sodobnim, prozahodnim, ki enostavno noče več sedanjega predsednika," je dejal za AFP.

Češki predsednik ima podobno kot v Sloveniji predvsem protokolarne dolžnosti brez formalnih političnih pooblastil. Poznavalci menijo, da ima predsednik, čigar portret visi v vsakem šolskem razredu, kljub temu pomemben vpliv na javno mnenje v državi.

Volišča bodo danes odprta do 22. ure, v soboto pa od 8. do 14. ure. Prve volilne projekcije je pričakovati v soboto nekaj ur po zaprtju volišč.

Ukrainian sextremist Angelina Diash has attacked Czech president Miloš Zeman during his voting in a polling station in Prague. #Volby2018 #femen #Zeman #Putin pic.twitter.com/9PMhXoCZuV — Události Brno (@UdalostiBrno) January 12, 2018

J. R.