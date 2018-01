V drugem krogu čeških volitev predsednik Zeman in akademik Drahoš

Zeman je osvojil okoli 12 odstotkov glasov več kot Drahoš

13. januar 2018 ob 18:15

Praga - MMC RTV SLO, STA

V drugi krog predsedniških volitev na Češkem sta se uvrstila zdajšnji predsednik Miloš Zeman in akademik Jiři Drahoš. Volilna udeležba je bila 61-odstotna.

Po preštetih več kot 99 odstotkih oddanih glasovnic je Zeman zbral 38,6 odstotka glasov, Drahoš pa 26,6 odstotka. Na tretjem mestu je nekdanji veleposlanik v Franciji Pavel Fischer z 10,2 odstotka glasov, za njim pa sta podjetnik in tekstopisec Michal Horaček z 9,1-odstotno podporo in zdravnik Marek Hilser z 8,8 odstotka glasov. Nekdanjega konservativnega premierja Mirka Topolanka je volilo 4,2 odstotka volivcev.

Glasovanje je potekalo v petek in soboto, drugi krog pa je predviden čez dva tedna, torej 26. in 27. januarja. Zeman je v prvem odzivu na izide volitev izrazil zadovoljstvo, ker je tokrat v prvem krogu prejel skoraj 40 odstotkov glasov, pred petimi leti pa 24 odstotkov. Ob tem je poudaril, da "gre zdaj spet vse od začetka".

Na novinarski konferenci je izrazil tudi pripravljenost na televizijsko soočenje z Drahošem pred drugim krogom volitev. V prvem krogu je namreč odločno zavračal udeležbo na predvolilnih soočenjih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Drahoš poln upanja

Drahoš je dejal, da ga izid navdaja z upanjem. "V finalu smo," je dejal v svojem volilnem štabu in pozval vse Čehe, ki si želijo sprememb, naj se udeležijo drugega kroga volitev. Poudaril je še, da želi biti predsednik, ki združuje, ne pa predsednik, ki deli.

73-letni nekdanji komunist Zeman je bil za predsednika Češke izvoljen na prvih neposrednih predsedniških volitvah v državi leta 2013. Znan je po svojih protipriseljenskih, proruskih in prokitajskih stališčih.

Liberalni Drahoš ima podporo med intelektualci in prebivalci velikih mest. Velja za zagovornika Evropske unije in zveze Nato. Želi si dejavnejše vloge Prage v EU-ju in podpira prevzem evra. Med letoma 2009 in 2017 je bil na čelu češke akademije znanosti.

Češki predsednik ima podobno kot v Sloveniji predvsem protokolarne dolžnosti brez formalnih političnih pooblastil. Kljub temu pa ima predsednik, čigar portret visi v vsakem šolskem razredu, pomemben vpliv na javno mnenje v državi.

VIDEO: V spodnjem posnetku si oglejte incident na volišču, na katerem je predsednika Zemana pričakala aktivistka skupine Femen, ki je predenj skočila gola do pasu in zakričala, da je Putinov hlapec. Varnostniki so žensko nemudoma odstranili.

B. V.