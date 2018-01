Manjšinska vlada Češke uradno odstopila, Babišu nov mandat

Bodo morali razpisati predčasne volitve?

24. januar 2018 ob 13:47

Praga - MMC RTV SLO

Češki premier Andrej Babiš je uradno predsedniku države Milošu Zemanu predložil odstop celotne manjšinske vlade, potem ko mu pred dvema tednoma parlament ni izglasoval zaupnice.

Kot poroča APA, je Zeman Babišu podelil nov mandat za sestavo vlade. Nova vlada bo morala po imenovanju v 30 dneh spet po zaupnico v parlament. Babiševa stranka ANO ima v 200-članskem parlamentu samo 78 poslancev. Zdajšnja Babiševa vlada bo vse do imenovanja nove vlade opravljala tekoče posle. Poslanci so pred kratkim izglasovali nezaupnico Babiševi manjšinski vladi. Podprlo jo je le 78 poslancev, 116 pa jih je bilo proti. Zeman je že tedaj sporočil, da bo Babišu dal novo možnost, da sestavi vlado in v parlamentu zbere večinsko podporo.

Zeman je odstop vlade sprejel le dva dni pred drugim krogom predsedniških volitev, kjer se bo za nov mandat potegoval z akademikom Jiržijem Drahošem. Češkemu predsedniku se mandat izteče 8. marca. Ne glede na to, kdo bo zmagovalec predsedniških volitev, predsednik države ne bo imel več možnosti imenovanja novega mandatarja, če Babiševa vlada tudi drugič ne bo dobila zaupnice v parlamentu.

Tretje in zadnje imenovanja mandatarja bo namreč v rokah predsednika parlamenta Radka Vondračka, ki je član ANO. Če vlada tudi tretjič ne dobi zaupnice, bodo morali na Češkem razpisati predčasne volitve.

Poslanci so pred dnevi Babišu izglasovali izgubo poslanske imunitete in s tem odprli pot tožilstvu, da nadaljuje preiskavo afere Štorkljino gnezdo in začne sodni pregon Babiša. Preiskovalci milijarderju Babišu očitajo, da je pred leti poneveril za skoraj dva milijona evrov subvencij Evropske unije. Nepravilnosti pri gradnji počitniškega naselja Štorkljino gnezdo južno od Prage je medtem ugotovil tudi evropski urad za boj proti korupciji (Olaf). Proti Babišu so lani že uvedli kazenski pregon, a je po parlamentarnih volitvah oktobra lani dobil poslansko imuniteto. Babiš očitke zavrača in trdi, da gre za politično zlorabo policije

T. J.