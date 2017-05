Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sobotka je sporočil, da bo odstop podal po Zemanovi vrnitvi s Kitajskega. Foto: Reuters Med Babišem in Sobotko že nekaj časa vre. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Češke predvolilne igrice: premier preložil odstop vlade

Minister zavrača očitke utaje davkov

5. maj 2017 ob 09:03

Praga - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Zaradi sporov med češkim premierjem Bohuslavom Sobotko in češkim finančnim ministrom Andrejem Babišem je pol leta pred volitvami češka vlada tik pred padcem. Sobotka bi moral v četrtek predsedniku Milošu Zemanu izročiti odstopno izjavo, a si je premislil in bo to storil sredi meseca.

Premier odstopa zaradi nesoglasij z Babišem, ki je hkrati tudi njegov glavni politični nasprotnik pred volitvami, napovedanimi za 20. in 21. oktober. Priljubljenemu Babišu javnomnenjske raziskave napovedujejo gladko zmago.

Sobotka je odstop preložil zaradi Zemanovega obiska na Kitajskem. "Premier se bo dogovoril za točen datum, ko bo predsedniku Milošu Zemanu podal odstop vlade," je v četrtek sporočil tiskovni predstavnik češke vlade Martin Ayrer. "Politična posvetovanja v okviru trenutne koalicije bodo potekala pred tem datumom, da bi našli rešitev trenutne politične krize," je še dejal. Zemanov obisk na Kitajskem je sicer predviden med 11. in 18. majem.

Je pa Sobotka Zemanu predal poročilo o "resnih dvomih in vprašanjih glede davčnih obveznosti in poslov finančnega ministra Andreja Babiša, ki so ostala neodgovorjena". Spornih naj bi bilo najmanj 55 milijonov evrov, ki naj bi jih Babiš pridobil s prodajo neobdavčenih delnic svojega podjetja Agrofert. Premier že več mesecev od Babiša zahteva, naj pojasni finančne transakcije in obtožbe o utaji davkov.

Babiš eden najbogatejših Čehov

Finančni minister, sicer eden najbogatejših Čehov, vse obtožbe zavrača in nikakor noče odstopiti kot finančni minister, v ozadju pa naj bi bili predvsem predvolilni boji. Babiševa ANO namreč v javnomnenjskih raziskavah močno vodi s 33,5-odstotno podporo. Sobotkova ČSSD pa je na drugem mestu s samo 16 odstotki podpore.

Visoko zaupanje javnosti uživa tudi Babiš sam. S 56 odstotki podpore je najbolj priljubljen češki politik. Sobotko podpira 39 odstotkov vprašanih.

Vladno koalicijo na Češkem sestavljajo socialdemokrati (ČSSD) s Sobotko na čelu, liberalno-populistična stranka ANO pod vodstvom Babiša in krščanski demokrati (KDU-CSL).

Do odstopa Sobotke prihaja slabega pol leta pred volitvami, po navedbah analitikov pa ni pričakovati, da bi volitve premaknili v zgodnejši, poletni čas. Najverjetneje bo Češko do konca mandata vodila tehnična, manjšinska vlada. Predsednik Zeman je sicer Babišev zaveznik, odločitev o tem, ali gredo Čehi na predčasne volitve, ali bo vlada brez Babiša in Sobotke ali pa bodo Čehi dobili tehnično vlado, je v njegovih rokah.

K. S.