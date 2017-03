Cia: WikiLeaks z razkrivanjem dokumentov ogroža Američane

Cia ni zanikala pristnosti dokumentov

9. marec 2017 ob 17:01

Langley - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je spletna stran WikiLeaks objavila več tisoč dokumentov Cie, ki razkrivajo, da lahko ta agencija vdira v računalnike, telefone in televizije, je Cia sporočila, da tovrstna razkritja Američane postavljajo v nevarnost.

Ameriška obveščevalna agencija Cia pristnosti dokumentov sicer ni potrdila, ni pa je niti zanikala, kljub temu pa bi morala biti po besedah tiskovne predstavnice Cie Heather Fritz Horniak "ameriška javnost globoko zaskrbljena zaradi katerega koli razkritja WikiLeaksa, katerega namen je škoditi sposobnosti obveščevalne skupnosti, da ščiti Ameriko pred teroristi in drugimi nasprotniki".

"Tovrstna razkritja ogrožajo ameriško osebje in operacije, poleg tega pa tudi opremljajo naše nasprotnike z orodjem in informacijami, s katerimi nam lahko škodujejo," je dodala. Branila je Cijine kibernetske operacije, češ da je "delo Cie, da je inovativna, napredna in v prvi obrambni liniji države pred sovražniki na tujem", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

WikiLeaks pravi, da so informacije dobili iz visoko zavarovane mreže znotraj centra za računalniške obveščevalne dejavnosti na sedežu Cie v Langleyju v Virginiji. Cia se je po poročanju ameriškega časopisa New York Times obrnila na Zvezni preiskovalni urad FBI, ki bo preiskal uhajanje dokumentov. Kot domneva FBI, gre najverjetneje za insajderja in ne za delo sovražne države. FBI bo zdaj zaslišal vse, ki so imeli dostop do informacij, kar naj bi bilo najmanj sto ljudi.

Objavili več kot 8.000 dokumentov

WikiLeaks je objavil več kot 8.000 dokumentov, ukradenih s strežnika Cie, ki razkrivajo, da lahko agencija vdira v računalnike, pametne telefone in televizije ter jih uporablja za nadzor oziroma prisluškovanje. Med drugim naj bi Cia s pomočjo britanske obveščevalne službe MI5 razvila sistem, ki "ugrabi" pametne televizorje Samsung F8000 in njihove mikrofone spremeni v prisluškovalne naprave. Cia naj bi podobno sodelovala z obveščevalnimi službami drugih držav, doma pa z Agencijo za nacionalno varnost (NSA).

B. V.