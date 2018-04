Commonwealth za naslednjega vodjo podprl princa Charlesa

Pozivi tudi po menjavanju vodstva med 53 članicami

20. april 2018 ob 19:28

London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Voditelji britanske skupnosti narodov Commonwealth so se na zasedanju v Londonu strinjali, da bo britansko kraljico Elizabeto II. na čelu organizacije nasledil njen sin princ Charles, čeprav položaj ni deden.

Svojo željo, da bi jo nasledil sin, je v četrtek ob odprtju dvodnevnega zasedanja v Buckinghamski palači izrazila tudi kraljica. "Iskreno želim, da bi Commonwealth še naprej ponujal stabilnost in kontinuiteto prihodnjim rodovom in da bo odločil, da bo valižanski princ (Charles) nekega dne nadaljeval pomembno delo, ki ga je leta 1949 začel moj oče," je sporočila kraljica.

Danes so se voditelji sestali v Windsorskem gradu in v skupni izjavi potrdili, da bo kraljico na položaju protokolarnega vodje organizacije, ki ga zaseda od leta 1952, nasledil 69-letni Charles. Položaj sicer ni zapovedano deden. V zadnjem času so se v skupnosti vrstili pozivi, naj se vloga voditelja izmenjuje med vsemi 53 članicami, izmed katerih je večina nekdanjih britanskih ozemelj.

"Sodobni Commonwealth je življenjskega pomena za gradnjo mostov med našimi državami," je v četrtek poudaril princ Charles in dodal, da je skupnost "ključen del njegovega življenja". Podporo mu je sicer že v četrtek izreklo več predstavnikov držav Commonwealtha, med drugim britanska premierka Theresa May, kanadski premier Justin Trudeau in predsednik malteške vlade Joseph Muscat.

Skupnost Commonwealth se je v sredini 20. stoletja razvila iz britanskega imperija, vse od takrat pa ji načeluje kraljica Elizabeta II.

J. R.