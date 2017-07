Dve mrtvi in štiri ranjene turistke v napadu v egiptovskem letovišču

Napadalca je policija prijela

14. julij 2017 ob 16:44

Hurgada, Badrašin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V napadu na turiste v egiptovskem obmorskem letovišču Hurgada sta umrli dve ukrajinski turistki, štiri turistke različnih narodnosti so poškodovane. Napadalca je policija prijela.

Egiptovsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je napadalec z nožem napadel šest turistk različnih narodnosti, dve izmed njih sta umrli. Policija je napadalca prijela takoj po napadu, njegov motiv pa ni znan, poroča Independent.

Med štirimi ranjenimi so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug tri državljanke Srbije in državljanka Poljske.

Dosedanja preiskava je pokazala, da je moški iz bližnje plaže priplaval do hotela in napadel turiste. Napadene turistke so prepeljali v bolnišnico.

V Hurgadi so bili v napadu z nožem januarja lani ranjeni trije turisti. Napad sta izvedla napadalca, simpatizerja skrajne skupine Islamska država.

Napad na policiste južno od Kaira

Trije oboroženi moški so v ločenem incidentu južno od egiptovske prestolnice Kairo napadli policijski avtomobil, pri čemer so s strelnim orožjem ubili pet egiptovskih policistov, je sporočilo tamkajšnje notranje ministrstvo.

Moški so po napadu, za katerega ni odgovornosti prevzel še nihče, pobegnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad se je zgodil v mestu Badrašin, ki leži približno 20 kilometrov južno od Kaira, tam pa je bila policija že večkrat tarča napadov.

Od padca predsednika Mohameda Mursija leta 2013 so džihadisti ubili že več sto policistov in vojakov. Večina napadov se je zgodila na severu Sinajskega polotoka.

Pretekli petek ubitih 21 vojakov

V več napadih na nadzorne točke na jugu Egipta je bilo tako pretekli petek ubitih 21 vojakov. Odgovornost je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

Egiptovsko notranje ministrstvo je dan za tem sporočilo, da so na vzhodu države ubili 14 domnevnih pripadnikov IS-a. Ta teden pa je po navedbah ministrstva policija na jugu Egipta ubila še šest članov te skupine, še navaja AFP.

J. R.