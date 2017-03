Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Eden izmed svojcev žrtev čaka na novice o pogrešanih. Foto: Reuters Sorodne novice Pred egiptovsko obalo je utonilo najmanj 30 prebežnikov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Egipt: 56 ljudem zaporne kazni zaradi brodoloma ladje s prebežniki

V prevrnjeni ladji umrlo skoraj 300 ljudi

26. marec 2017 ob 18:40

Egiptovsko sodišče je 56 ljudi obsodilo na zaporne kazni zaradi septembrske prevrnitve ladje s prebežniki, v kateri je umrlo skoraj 300 ljudi. Sodišče je 56 obtožencem, krive umora, nenaklepnega uboja in malomarnosti, izreklo kazni do 14 let zapora.

Nesrečna ladja je bila namenjena v Italijo, ko je potonila 12 kilometrov od egiptovskega pristaniškega mesta Rosetta. Na ladji naj bi bilo natrpanih okoli 450 prebežnikov, od tega jih je preživelo 163, večinoma egiptovskih državljanov. Na krovu so bili poleg njih še prebežniki iz Sirije, Sudana, Eritreje in Somalije.

Po navedbah preživelih so ladjo ob obali pred izplutjem zadrževali pet dni, da bi lahko nanjo strpali še več ljudi. Plovilo se je prevrnilo, ko so nanj vkrcali še zadnjo skupino 150 ljudi.

Zaradi dogodka so egiptovske oblasti vložile obtožnico proti 57 ljudem, a je sodišče eno žensko oprostilo. Obtožnica je storilce med drugim bremenila še uporabe neustrezne reševalne opreme, ogrožanja življenj, prejemanja denarja od žrtev, skrivanja osumljencev pred oblastmi in uporabe plovila brez licence, poroča BBC.

Od 5.096 prebežnikov, ki so lani umrli na morju, jih je kar 90 odstotkov potovalo po sredozemski poti do Italije, navaja ZN-ova agencija za begunce.

