Egiptovska voditeljica v zapor zaradi razprave o zanositvi zunaj zakona

V Egiptu spolni odnosi pred poroko nesprejemljivi

3. november 2017 ob 07:35

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovsko TV-voditeljico so obsodili na tri leta zaporne kazni, ker je v svoji pogovorni oddaji govorila o načinih zanositve izven konvencionalnega zakona.

Doaa Salah, voditeljica na Al-Nahar TV, je svoje gledalce vprašala, če so kdaj pomislili imeti spolne odnose pred poroko, in namignila, da bi se ženska lahko na kratko poročila, da bi imela otroke, nato pa se ločila.

Oblasti so jo obtožile in obsodile zaradi prekoračitve javne spodobnosti. Salahovo so obsodili na tri leta zapora in globo 10.000 egiptovskih funtov (480 evrov). Po navedbah oblasti so ideje, ki jih je propagirala v oddaji "ogrozile egiptovski način življenja", navaja BBC.

Spolni odnosi pred poroko v Egiptu veljajo za nesprejemljive, Salahova pa je v svoji oddaji podala za to konservativno muslimansko državo nekaj kar drznih iztočnic - med drugim je dejala, da bi ženska, ki si želi otrok, lahkko potencialnemu soprogu plačala za kratkotrajni zakon, govorila pa je tudi o tem, kako je na Zahodu povsem sprejemljiva metoda darovanje sperme - ne pa tudi v Egiptu.

Po oddaji so jo suspendirali za tri mesece, a je za tem sledil še sodni pregon.

K. S.