Egiptovska voditeljica v zapor zaradi razprave o zanositvi zunaj zakona

Egiptovski odvetnik zaradi javnega pozivanja k posilstvom obsojen na tri leta zapora

Reuters: Kairo najnevarnejše velemesto za ženske

Egiptovski odvetnik zaradi javnega pozivanja k posilstvom obsojen na tri leta zapora

Reuters: Kairo najnevarnejše velemesto za ženske

2. december 2017 ob 21:44

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Egiptovsko sodišče je odvetnika Nabiha Al Vahša obsodilo na tri leta zapora zaradi izjave na televiziji sredi oktobra, da bi morale biti ženske, ki nosijo strgane kavbojke, posiljene in kaznovane.

"Ali ste srečni, ko vidite po ulici hoditi dekle z razkrito polovico zadnjice? Menim, da je domoljubna dolžnost, da se dekle spolno nadleguje, in državna dolžnost, da se jo posili, kadar hodi na tak način," njegove besede navaja BBC.

Odvetnik je v razpravi televizije Al Asema glede osnutka zakonodaje o prostituciji še dodal, da je varovanje morale pomembnejše od varovanja meja in da ženske v drznih oblačilih, kot so strgane ali oprijete kavbojke, moške vabijo k posilstvu.

Vahševe besede so sprožile ogorčenje javnosti. Državni odbor za pravice žensk je izjave obsodil kot očiten poziv k posilstvom in jih označil za kršitev "vsega v egiptovski ustavi". Na pozive javnosti se je odzval državni tožilec, ki se je odločil za sodni pregon. Tožilstvo je odvetnika obtožilo javnega spodbujanja kršenja zakona ter širjenja škodoželjnih govoric in izjav z namenom kršiti javni red in škodovati javnemu interesu.

Odvetniku, ki je po plačilu varščine na prostosti, so sodili v odsotnosti. Na sodbo se lahko še pritoži. Poleg zaporne kazni mora plačati tudi 20.000 egiptovskih funtov (950 evrov) kazni.

Al Vahš je s svojimi izjavami že večkrat razburil javnost. V preteklosti se je označil za ponosnega antisemita, holokavst označil za izmišljotino in dejal, da bo ubil vsakega Izraelca, ki ga sreča. V televizijski razpravi oktobra lani se je zapletel v pretep s klerikom, ki je dejal, da ženskam ni treba nujno nositi naglavne rute, še poroča BBC.

Kairo najnevarnejše mesto za ženske

Študija iz leta 2008 razkriva, da je 83 odstotkov egiptovskih žensk že bilo spolno nadlegovanih. 53 odstotkov egiptovskih moških meni, da so za to krive same. Egiptovska prestolnica Kairo je bila prejšnji mesec po raziskavi fundacije Thomson Reuters, humanitarne enote tiskovne agencije Reuters, ki je velemesta primerjala glede na spolno nasilje, kulturne prakse, dostop do javnega zdravstva in ekonomske priložnosti, označena za najnevarnejše velemesto za ženske, poroča The Independent. Kairu sledijo Karači v Pakistanu, Kinšasa v DR Kongu in indijski New Delhi, najvarnejša velemesta za ženske pa naj bi bila London, Tokio in Pariz.

J. R.