Ekvadorci glasovali za omejitev števila predsedniških mandatov

Se bo Correi še kdaj uspelo zavihteti na oblast?

5. februar 2018 ob 09:06

Quito - MMC RTV SLO, STA

Ekvadorci so na referendumu prepričljivo podprli prepoved za nekdanjega predsednika Rafaela Correo, da bi se na volitvah leta 2021 znova potegoval za predsedniški položaj.

Prvi izidi kažejo, da je za ponovno uvedbo omejitve predsedniških mandatov, ki jo je Correa odpravil leta 2015, glasovalo 64 odstotkov volivcev.

Referendum je razpisal naslednik Corree, zdaj pa njegov največji politični tekmec Lenin Moreno, ki Ekvador vodi od aprila lani. Volivci so na referendumu izglasovali spremembo ustave, ki bo odpravila možnost, da se lahko predsednik poteguje za neomejeno število mandatov na čelu države. Correa je bil med letoma 2007 in 2017 kar trikrat zapored predsednik države.

Ekvadorci so v nedeljo odločali še o šestih drugih referendumskih vprašanjih. Med drugim je 63 odstotkov volivcev glasovalo za preoblikovanje posebnega organa, ki ga je ustanovil Correa in ki izbira primerne kandidate za pomembne položaje v državi, med drugim za državne tožilce in sodnike. S tem so se ljudje izrekli za de facto izbris politične dediščine nekdanjega predsednika.

Razkol med Correo in Morenom

Izidi referenduma nakazujejo zmago Morena v bitki s Correo za prevlado v globoko razdeljeni vladajoči levičarski stranki Zavezništvo. Correa je iz Zavezništva pred kratkim izstopil in napovedal ustanovitev nove stranke.

"Soočenje je za nami. Zdaj je čas, da znova strnemo vrste," je po objavi izidov poudaril Moreno. Correa je po drugi strani sporočil, da so v tako izrazito "neenakem boju" naredili ogromno in da "se bitka nadaljuje".

Izidi referenduma niso presenečenje, saj so javnomnenjske ankete napovedovale celo prepričljivejšo zmago Morena.

A. P. J.