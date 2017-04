Ekvador: Nekdanji bankir ne priznava zmage socialista na predsedniških volitvah

Zmaga Morena še ni potrjena

3. april 2017 ob 07:31

Quito - MMC RTV SLO

Kot kažejo prvi podatki, je na predsedniških volitvah v Ekvadorju z 51,12 odstotka zmagal kandidat vladajočih socialistov Lenin Moreno, opozicijski kandidat Guillermo Lasso pa njegove zmage ne priznava.

Neprešteti so še glasovi iz štirih odstotkov okrožij. Ker so rezultati enih od vzporednih volitev predvideli zmago Lassa, je ta že začel proslavljati. Po objavi prvih rezultatov, ki so začeli kazati prednost Morena, je zahteval ponovno štetje, zmago protikandidata pa je pripisal volilni goljufiji, poroča BBC.

Rezultati različnih vzporednih volitev se sicer močno razlikujejo. Po enih naj bi zmagal Moreno, po drugih pa Lasso. Ta je svoje podpornike pozval na ulice in jim dejal, naj "mirno branijo svoj glas", sam pa bo "branil voljo ljudstva".

Lokalni mediji so poročali, da se je nekaj Lassovih podpornikov zbralo v glavnem mestu Quitu, pa tudi v mestu Guayaquil. Odstranili naj bi ovire na cesti in vrgli nekaj steklenic. Predsednik Correa je prek Twitterja kritiziral "nasilje". Dejal je: "Česar ne dosežejo na voliščih, želijo doseči s silo."

V prvem krogu volitev februarja je Moreno osvojil 39,36 odstotka glasov, Lasso pa 28,9 odstotka.

Moreno kot kontinuiteta, Lasso za velika podjetja

63-letni Moreno je bil kandidat vladajoče Socialistične stranke, če bo razglašen za zmagovalca, pa bo nadaljeval levičarsko politiko, ki jo je dvakratni predsednik Rafael Correa začel leta 2007. Želi povečati zaposlenost in omogočiti vsem Ekvadorcem, da pridobijo visokošolsko izobrazbo. Kot piše BBC, je avtor več knjig. Ena izmed njih ima naslov "Biti srečen je enostavno in zabavno".

Na drugi strani 61-letni Lasso, nekdanji bankir, zagovarja več tujega vlaganja, s čimer naj bi ustvaril milijon delovnih mest, obljubljal pa je tudi nižje davke za velika podjetja. Načrtuje ekvadorsko centralno banko, neodvisno od vlade, v primeru zmage pa bi ustanovitelju WikiLeaksa Julianu Assangeu odrekel gostoljubje na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je Assange zatekel že avgusta 2012.

