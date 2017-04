Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rezultat volitev v Ekvadorju je bil tako tesen, da je bilo potrebno ponovno štetje glasov. Foto: Reuters Na volitvah je za las slavil kandidat levice Lenin Moreno. Foto: Reuters Argentinski časnik je prvi poročal, da ima kandidat desnice Guillermo Lasso posle v davčnih oazah. Foto: Reuters Sorodne novice Ekvador: Nekdanji bankir ne priznava zmage socialista na predsedniških volitvah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ekvador oglobil medije, ker niso objavili zgodbe "javnega interesa"

Spopad med še aktualnim predsednikom in mediji

23. april 2017 ob 16:00

Quito - MMC RTV SLO

V Ekvadoru so oglobili sedem medijskih družb, ker niso objavili zgodbe javnega interesa. Ekvadorski organ za nadzor medijev meni, da so imeli mediji dolžnost poročati, da naj bi opozicijski politik in nesojeni predsedniški kandidat Guillermo Lasso skrival denar v davčnih oazah.

Preiskava z naslovom Lasso: tajkun iz davčnih oaz je bila objavljena marca v argentinskem levičarskem časniku Pagina 12, članek pa je pred volitvami 2. aprila povzelo več ekvadorskih časnikov.

Ekvadorski medijski nadzornik Supercom in medijske družbe so drug drugega obtoževali cenzure, Supercom pa je razsodil proti časnikom El Comercio, La Hora, Expreso in El Universo ter prosti televizijskim kanalom Televicentro, Teleamazonas in Ecuavisa, ki bodo morali zdaj plačati vsak po 3.750 dolarjev ali ekvivalent desetih osnovnih novinarskih plač.

Nadzornik Supercoma Carlos Ochoa je ob tem dejal, da so globe tako kazen kot tudi motivacija za izboljšanje novinarskih praks. Pedro Valverde, odvetnik časnika El Universo, ki je že napovedal pritožbo, pa je za BBC povedal, da bo "izčrpal vse administrativne in sodne možnosti, da bi razveljavil to absurdno sankcijo".

"Gre za cenzuro"

Ekvadorska organizacija za svobodo govora Fundamedios meni, da vlada ne bi smela finančno kaznovati medijev. "Gre za cenzuro, s katero se hoče vlada postaviti v vlogo urednika vseh medijev in odločati, kaj se objavi in kaj ne," je povedal direktor organizacije Cesar Ricaurte.

Supercom deluje v okviru spornega zakona o komunikacijah, ki ga je leta 2013 uvedel še aktualni ekvadorski predsednik Rafael Correa in daje oblastem pooblastila za sankcioniranje medijev.

Pritožbo proti omenjenim sedmim medijem je konec marca vložila organizacija Državljanski observatorij za kakovostne komunikacije potem, ko se je na to temo na televiziji potožil predsednik Correa. Po navedbah organizacije se medijske organizacije niso lotile preiskave trditev argentinskega časnika, kar da je kršilo volilno pravico Ekvadorcev, saj "so domnevni zločini zadevali nekoga, ki je imel predsedniške aspiracije".

Correa vztraja, da je zakon dober

A nekateri od oglobljenih medijev pravijo, da pravno gledano sploh niso smeli poročati o primeru. Valverde je ob tem navajal t. i. demokratični kodeks, ki medijem prepoveduje objavo člankov, ki bi med volilnim obdobjem lahko bili videti, da aktivno delujejo proti enemu od kandidatov. Predstavniki časnika El Comercio pa so dejali, da ima Correov zakon o komunikacijah v klavzuli zapisano, da mora biti vsak novinarski članek preverjen, za argentinsko preiskavo pa niso mogli jamčiti.

Kot piše BBC, je nameraval Lasso v primeru zmage sporni komunikacijski zakon razveljaviti. Nekdanji bankir je tesno izgubil proti kandidatu socialistov Leninu Morenu, ki je tudi izrazil pomisleke proti zakonu, tudi po odločitvi o oglobljenju sedmih medijev, in pravi, da bi rad o zakonu govoril neposredno z mediji. Correa je po drugi strani zakon večkrat pohvalil, vključno v povezavi z zadnjim incidentom.

K. S.