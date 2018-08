Erdogan sporoča ZDA: "Žal nam je, da ste obrnili hrbet Natovi partnerici"

Vrednost turške lire še naprej pada

11. avgust 2018 ob 19:14

Ankara - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednik Recep Tayyip Erdogan je po podvojitvi ameriških carin na turško jeklo in aluminij sporočil, da se Turčija pripravlja na trgovanje s Kitajsko, Rusijo in Ukrajino v državnih valutah.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek carine na turško jeklo dvignil na 50, na turški aluminij pa na 20 odstotkov. Turčija je jezna, da so Američani obrnili hrbet svoji partnerici v Natu, je sporočil Erdogan in dodal, da Turčiji ne morejo ukazovati z grožnjami.

"Žal mi je, da ste izbrali pastorja namesto svoje strateške Natove partnerice. Naše poti se bodo ločile," je dejal na zasedanju vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) ob Črnem morju in dodal, da je takšno ravnanje ZDA razjezilo Turčijo.

Najnovejši kamen spotike med državama je ameriški pastor Andrew Brunson, ki so ga turške oblasti aretirale zaradi domnevnih povezav s terorističnimi organizacijami. Po 20 mesecih v zaporu so ga zaradi zdravstvenih težav julija premestili v hišni pripor, vse odtlej pa Trump in podpredsednik Mike Pence pozivata Turčijo, naj ga izroči ZDA. V povezavi z izročitvijo pastorja so ZDA uvedle finančne sankcije proti dvema turškima ministroma, tudi zadnja pogajanja turške delegacije v State Departmentu v sredo pa so klavrno propadla.

Turčija na drugi strani zahteva izročitev islamskega klerika Fethullaha Gülena, ki ga obtožuje organizacije neuspelega državnega udara pred dvema letoma in ki trenutno biva v Pensilvaniji.

Turška lira močno izgublja vrednost

Turško gospodarstvo medtem pretresa vse hujši padec državne valute, ki je na najnižji vrednosti po letu 2001. Letos je turška lira izgubila že tretjino vrednosti. Erdogan kljub temu zatrjuje, da turško gospodarstvo ni v krizi. "Nihanja deviznega tečaja so rakete gospodarske vojne proti Turčiji," trdi turški predsednik, ki je napovedal, da se Turčija pripravlja na trgovanje s Kitajsko, Rusijo in Ukrajino v državnih valutah.

"Če so pod vašo blazino dolarji, jih vzemite ven. Če so evri, jih vzemite ven. Takoj jih dajte bankam in pretvorite v turško liro. Tako se borimo v tej vojni za neodvisnost in prihodnost. To je jezik, ki ga razumejo," je znova pozval turške prebivalce, naj prihranke pretvorijo v domačo denarno enoto.

Erdogan za padec lire krivi "tuje sile", podpornike neuspelega državnega udara pred dvema letoma, ki po njegovem mnenju napadajo Turčijo na nove načine vse od njegove ponovne izvolitve pred dvema mesecema. Imen tujih držav pri tem sicer ne omenja.

Ameriško-turška politična razhajanja

Napetosti med Turčijo in ZDA se medtem stopnjujejo. Državi sta na nasprotnih bregovih pri veliko političnih vprašanjih, poleg novih carin in obeh klerikov odnose pestijo različni interesi v Siriji in ameriški izstop iz iranskega jedrskega sporazuma, Turčija namreč iz Irana uvozi kar polovico zaloge svojih naftnih derivatov, Natovo letalsko oporišče Incirlik v Turčiji in turška namera nakupa ruskih obrambnih sistemov.

J. R.