ESČP: Ruska zakonodaja o "gejevski propagandi" spodbuja homofobijo

V Rusiji razširjena homofobija

20. junij 2017 ob 12:33

Strasbourg - MMC RTV SLO

Evropsko sodišče za človekove pravice je presodilo, da je ruska zakonodaja iz leta 2013, ki prepoveduje domnevno promocijo homoseksualnosti, diskriminatorna in da spodbuja homofobijo.

Zakon, ki so ga obsodile organizacije za zaščito pravic istospolno usmerjenih, določa, da je posameznikom, ki naj bi spodbujali "homoseksualno obnašanje med mladoletniki", zagrožena kazen do 5.000 rubljev (76 evrov), uradnikom pa grozi desetkrat večja kazen. Podjetjem in šolam medtem grozi kazen do 7.600 evrov.

Sodišče v Strasbourgu je odločalo v primeru treh aktivistov za pravice istospolno usmerjenih, ki jih je država kaznovala zaradi nasprotovanja zakonu in jih s tem po mnenju sodišča diskriminirala. Sodišče je presodilo, da kazni aktivistom predstavljajo kršitev člena 10 (svoboda izražanja) in 14 (prepoved diskriminacije) Evropske konvencije o človekovih pravicah.

"Heteroseksualne družine niso ogrožene"

Sodišče je po poročanju BBC-ja zavrnilo trditev ruske vlade, da je takšen zakon potreben za zaščito moralnosti. Zakon po mnenju sodišča "ni jasno definiran" in da se ga je uveljavilo na arbitraren način. Poleg tega zakon "ni branil legitimnega javnega interesa". Kot meni sodišče, vlada v Moskvi tudi "ni pokazala, kako bi svoboda izražanja glede LGBT tem razvrednotila ali kako drugače negativno vplivala na 'tradicionalne družine' ali ogrozila njihovo prihodnost".

Sodniki so presodili, da takšna zakonodaja "pooseblja predsodke heteroseksualne večine glede istospolne manjšine", zakon pa "krepi stigmo in predsodke ter spodbuja homofobijo". Sodišče je Rusiji naložilo plačilo odškodnin aktivistom v višini med 8.000 in 20.000 evrov.

Istospolna usmerjenost je bila v Rusiji dekriminalizirana leta 1993, a so predsodki zoper homoseksualce v družbi še vedno razširjeni, še poroča BBC.

B. V.