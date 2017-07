Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Glavni pogajalec Evropske unije za brexit Michael Barnier (v sredini levo) in vodja britanskih pogajalcev David Davis (v sredini desno) s svojimi najožjimi sodelavci. "Evropska trojka" ima pred seboj fascikle z gradivom, medtem ko britanska skorajda ničesar. To je v britanskih medijih že sprožilo (šaljiva) namigovanja, da britanska vlada ne ve točno, kaj želi v pogajanjih doseči. Foto: EPA Sorodne novice Britanska vlada predstavila predlog zakona za razveljavitev evropske zakonodaje Barnier pozval Britance, naj bodo jasnejši Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

EU in Združeno kraljestvo zagrizla v "kislo jabolko" brexita

Pogajanja bodo trajala predvidoma do novembra 2018

17. julij 2017 ob 14:59

Bruselj - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Evropska unija (EU) in Združeno kraljestvo sta v Bruslju začela drugi krog pogajanj o t. i. brexitu, na katerih se bosta prvič vsebinsko lotila najbolj perečih vprašanj.

Glavna pogajalca na obeh straneh Michael Barnier v imenu EU in britanski David Davis sta ob prihodu v Bruselj poudarila, da je napočil čas za poglobitev v "srce zadeve".

Pogajalski skupini se bosta najprej lotili treh najpomembnejših ločitvenih tem, in sicer pravic državljanov EU v Veliki Britaniji ter Britancev v EU, finančne poravnave med obema "subjektoma" in vprašanje meje na irskem otoku.

V četrtek novinarska konferenca o napredku

Temeljno načelo EU je postopen pristop: najprej je treba doreči ločitvena vprašanja, šele nato se je mogoče pogajati o prihodnjih (trgovinskih) odnosih. Glavna pogajalca Barnier in Davis bosta v stiku ves teden, predvidoma v četrtek pa bosta na skupni novinarski konferenci presodila napredek.

EU poziva VB, naj pojasni stališča

Ločitveni proces so do zdaj zaznamovali pozivi EU k zagotovitvi jasnih britanskih stališč in zmeda na britanski politični sceni. Na prvem pogajalskem sestanku pred mesecem dni sta se strani dogovorili o organizaciji in prioritetah. Glavna pogajalca Barnier in Davis sta prvo srečanje označila za koristno ter zelo produktivno, a trdo delo se šele začenja.

Britanci na pogajanja prišli "brez papirjev"

Britanski mediji so se v ponedeljek "zapičili" v podobo britanske pogajalske ekipe ob začetku pogajanj. Fotografije namreč kažejo na eni strani pogajalske mize ekipo Barnierja, ki ima pred seboj "kupe papirja", na drugi strani pa Davis z ekipo nima pred seboj ničesar. "Morda imajo izjemen spomin, ali pa so gradivo skrili pod mizo. Vsekakor ob tem prizoru trditve EU, da britanska vlada ne ve natančno, kaj hoče v pogajanjih, niso čisto iz trte izvite," so zapisali pri Guardianu.

Članstvo VB v EU preneha 29. marca 2019

Potem ko je bil aktiviran 50. člen Lizbonske pogodbe, bo članstvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v EU-ju formalno prenehalo 29. marca 2019, razen če Evropski svet soglasno ne podaljša roka za pogajanja o ločitvenem dogovoru. Pogajanja naj bi se predvidoma končala novembra 2018.

A. V.