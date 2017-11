Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Haaško sodišče je Mladića prepoznalo krivega za genocid v Srebrenici, obleganje Sarajeva, zajetje pripadnikov Unproforja ter sedmih drugih točk obtožnice in ga obsodilo na dosmrtni zapor. Foto: EPA Srbski predsednik Vučić je dejal, da nad razsodbo niso presenečeni, a da morajo zdaj pogledati v prihodnost. Foto: Reuters Vodja srbskih radikalcev Vojislav Šešelj, ki ga je haaško sodišče oprostilo, je dejal, da je sodba uperjena proti srbskemu narodu. Foto: EPA Hrvaški premier Plenković je dejal, da bi morali hrvaško tožilstvo vprašati, zakaj zločinov Mladića na Hrvaškem ni bilo v obtožnici, sam pa je ocenil, da je to najverjetneje zaradi obsežnosti te. Foto: Reuters "Ni slabih narodov, so samo slabi posamezniki," je dejal visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH-u, Koroški Slovenec Valentin Inzko. Foto: EPA Sorodne novice Mladiću dosmrtna kazen - odgovoren za genocid v Srebrenici in obleganje Sarajeva Dodaj v

EU, ZN in Nato pozdravljajo obsodbo Mladića, v Srbiji niso presenečeni

MZZ: Obsodba ključna za proces sprave v regiji

22. november 2017 ob 14:36,

zadnji poseg: 22. november 2017 ob 16:13

Beograd,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Srbiji nad razsodbo haaškega sodišča v primeru Ratka Mladića niso presenečeni, iz Hrvaške sporočajo, da je sodba primerna dejanjem. EU poziva k spravi na Balkanu, ZN pa sodbo označuje kot zmago pravice. S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je obsodba pomembno sporočilo vojnim zločincem.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da ni presenečen, vendar da razsodbe, ki ni pravnomočna, kot predsednik države ne more komentirati. Državljane Srbije je pozval, naj raje gledajo v prihodnost in razmišljajo o tem, kako bodo živeli njihovi otroci in kako bodo ohranili mir in stabilnost na območju. "Danes ni dan za veselje niti za žalost, temveč za to, da pogledamo, kakšno prihodnost si želimo," je dejal.

Na novinarsko vprašanje o kaznovanju odgovornih za zločine nad Srbi pa je Vučić dejal, da to, da tisti, ki so ubijali srbske žrtve, niso odgovarjali, ne sme opravičevati "zločinov, ki so jih zagrešili nekateri s srbskim imenom in priimkom".

Tudi srbska premierka Ana Brnabić, ki je na obisku na Norveškem, je dejala, da razsodba za srbski narod ni presenečenje. Tako kot Vučić je prepričana, da morajo Srbi zdaj gledati v prihodnost, da bi končno prišli do stabilne države.

Podpredsednik srbske vlade Rasim Ljajić je opozoril, da je treba v luči razsodbe preprečiti nov val etnične nestrpnosti. "Dokler bo javnost na območju razdeljena na navijaške tabore, ne bo prišlo do resničnega soočenja s preteklostjo in zločini, ki so se zgodili na začetku 90. let," je dejal.

Vodja srbskih radikalcev Vojislav Šešelj je dejal, da je haaško sodišče danes sprejelo "politično sodbo, uperjeno proti srbskemu narodu, ki je sodeloval v vojni, deloma tudi proti Srbiji, najbolj pa proti Republiki Srbski".

MZZ: "Takšni zločini nimajo roka zastaranja"

"Ratko Mladić je bil obsojen na dosmrtno kazen za enega najhujših zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni. S to odločitvijo je sodišče ponovno potrdilo, da takšni zločini nimajo roka zastaranja. Hkrati je pomembno sporočilo vojnim hudodelcem, tudi v drugih predelih sveta, da bodo za svoja dejanja odgovarjali," je slovensko ministrstvo zapisalo v izjavi za javnost.

Dodali so, da je današnji dan priložnost za spomin na vse žrtve vojne v Bosni in Hercegovini ter da biti mora spomin na Srebrenici kot opomin mednarodni skupnosti, da se takšna grozodejstva ne smejo več ponoviti.

Obsodbe in sprejemanje resnice ključna za proces sprave

"V skladu z mednarodnim pravom in prizadevanji za preprečevanje nekaznovanosti pričakujemo dosledno izvršitev sodbe, ki je izjemnega pomena za preživele, svojce umrlih in tistih, ki še vedno veljajo za pogrešane," so še zapisali in poudarili, da je zaključevanje sodnih procesov proti vojnim zločincem na območju nekdanje Jugoslavije ter sprejemanje resnice o tem, ključno za proces sprave v regiji.

Plenković: Kazen primerna, a zločini na Hrvaškem niso vključeni

Hrvaški premier Andrej Plenković je ocenil, da je dosmrtni zapor primerna kazen za Mladića glede na njegovo vlogo med vojno. Ocenil je, da vojni zločini, ki jih je Mladić kot poveljnik nekdanje JLA storil na Hrvaškem, niso bili del obtožnice zaradi obsežnosti primera. Obžaloval je še, da v sodbi niso omenili nekdanjega državnega vrha Srbije.

Na Hrvaškem imajo Mladića odgovornega za zločine v vasi Škabrnja v zaledju Zadra, v kateri so pripadniki takratne JLA in srbskih upornikov 18. novembra 1991 umorili 84 prebivalcev in ujetih hrvaških vojakov. Zločin se je zgodil istega dne, ko je srbska vojska zasedla Vukovar.

Nekdanji poveljnik obrambe Škabrnje Marko Miljanić je danes izjavil, da zanj dosmrtni zapor za Mladića ne pomeni ničesar, ker ni bil obsojen tudi za zločine na Hrvaškem. Miljanić je izrazil sočutje z žrtvami Srebrenice in dejal, da je zadovoljen, ker so v BiH-u vsaj na nek način dobili zadoščenje. Hkrati ne more razumeti, zakaj hrvaško pravosodje ni storilo ničesar, da bi Mladiću sodili za zločine na območju Zadra in Šibenika. Kot je poudaril, so Mladiću po vojaških operacijah na Hrvaškem leta 1991 podelili čin generala JLA.

EU po obsodbi Mladića poziva države Balkana k spravi

Evropska unija je pozvala države na Balkanu, naj počastijo spomin na žrtve vojne na območju nekdanje Jugoslavije s prizadevanji za spravo. Vrh unije ni želel podrobno komentirati sodbe, a je izpostavil, da je sodba spomnila na "nekatere najbolj temačne in tragične dogodke" v nedavni evropski zgodovini, vključno s pokolom več kot 8.000 bošnjaških moških in dečkov leta 1995 v Srebrenici.

Nato: Prihodnost Zahodnega Balkana vidimo v povezovanju

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je pozdravil sodbo ter izrazil upanje, da bo prispevala k nadaljnjemu napredovanju regije "na poti miru in sprave". Sodba kaže, da vladavina prava deluje in da odgovorni za vojne zločine zanje odgovarjajo, je še ocenil in spomnil, da je Nato pomagal pri končanju vojne v BiH-u, "tega temnega poglavja v zgodovini Evrope". "Prihodnost Zahodnega Balkana vidimo v povezovanju in članstvu v evroatlantskih povezavah za tiste, ki to želijo," je še zapisal v sporočilu za javnost.

Nemčija in Avstrija pozdravili sodbo

Sodbo Mladiću sta pozdravili tudi nemška in avstrijska vlada. Avstrijski zunanji minister in skorajšnji kancler Sebastian Kurz jo je označil kot pomemben nadaljnji korak pri spopadanju z vojnimi zločini na območju nekdanje Jugoslavije. Izpostavil je pomen tega, da bodo vse strani spoštovale sodbo. Podobno so sporočili tudi z nemškega zunanjega ministrstva in poudarili pomembnost prizadevanj za utrditev mednarodnega prava.

ZN: "Mladić je poosebljeno zlo"

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid al Husein je sodbo haaškega sodišča označil za pomembno zmago pravice. "Mladić je poosebljeno zlo. Bil je na čelu najtemačnejših zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni," je poudaril komisar.

"Današnja sodba je opozorilo vsem, ki izvajajo tovrstne zločine, da se ne bodo izognili pravici, ne glede na to, koliko moči imajo, ali koliko časa bo trajalo. Odgovarjali bodo," je še poudaril Zeid, ki je med letoma 1994 in 1996 v nekdanji Jugoslaviji služil kot pripadnik zaščitnih sil ZN-ja in konflikt spoznal iz prve roke.

Inzko: Žrtve in preživeli kot opomin na razloge za haaško sodišče

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH-u Valentin Inzko je državljane in oblasti BiH-a na vseh ravneh pozval k spoštovanju sodbe. "Zločini, ki so bili storjeni pod poveljstvom Ratka Mladića, vključno z genocidom, so vsem v BiH-u prinesli veliko bolečino in trpljenje, ki bosta imela posledice za številne generacije," je poudaril. Neposredne žrtve in preživeli so stalen opomin na razloge za vzpostavitev haaškega sodišča, je dodal.

Izpostavil je tudi, da gre za pomemben korak k utrjevanju individualne odgovornosti za hude vojne zločine med letoma 1992 in 1995. "Ni slabih narodov, so samo slabi posamezniki," je povedal in poudaril pomen iskanja skupne prihodnosti in prave resnice o dogajanju julija 1995 za varno in mirno prihodnosti.

