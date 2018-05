Agrokor "odnesel" hrvaško ministrico Dalićevo

Dalićeva in Plenković naj bi zavajala hrvaško javnost

14. maj 2018 ob 14:44,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 15:17

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zaradi obtožb o zlorabi položaja pri reševanju Agrokorja je odstopila hrvaška ministrica za gospodarstvo Martina Dalić. Hrvaški premier Andrej Plenković je njen odstop že sprejel.

Plenković je v izjavi na sedežu vlade dejal, da je njena poteza sledila njunim večkratnim pogovorom. Izpostavil je okoliščine, v katerih so pripravljali lex Agrokor, da bi rešili koncern in hrvaško gospodarstvo, ter dejal, da je Dalićeva v vladi veliko prispevala ne samo glede reševanja krize v Agrokorju, temveč tudi pri nacionalni strategiji reform in uvajanju evra.

Dalićeva ne želi biti v breme vladi

Dalićeva je zatrdila, da med pripravo omenjenega zakona ni storila nič narobe niti nezakonitega, vendar, kot je dejala, ne želi biti v breme ne vladi ne HDZ-ju.

Afera je izbruhnila pred dnevi, ko je hrvaški novičarski portal index.hr poročal, da naj bi Dalićeva in tudi premier Plenković izkoristila svoj položaj, da bi določena skupina ljudi lahko zaslužila s krizo v Agrokorju oziroma posledično z njegovim reševanjem z zakonom, t. i. lexom Agrokor. Po pisanju portala sta premier in ministrica ob tem namenoma zavajala hrvaško javnost, ko sta govorila neresnice o stanju v Agrokorju.

Za svetovanje 70 milijonov evrov

Po navedbah portala so lastniki in uprave borznih hiš, svetovalnih podjetij in odvetniških pisarn tajno delali za hrvaško vlado pri pripravi omenjenega zakona ter pri tem pridobili osebno korist. Index.hr poudarja, da gre za skupino poslovnežev, ki jih je osebno izbirala Dalićeva, samo s svetovalnimi storitvami pa naj bi v letu dni iz Agrokorja izvlekli več kot pol milijarde kun, kar je nekaj manj kot 70 milijonov evrov.

Hrvaško ustavno sodišče je pred dnevi odločilo, da je lex Agrokor v skladu s hrvaško ustavo. Izredna uprava prezadolženega koncerna Agrokor je sicer dosegla načelni sporazum z upniki o ključnih elementih poravnave.

A. V.