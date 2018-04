Upniki Agrokorja dosegli načelni sporazum o ključnih elementih poravnave

Zadnja etapa pred končnim dogovorom

10. april 2018 ob 18:45,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 19:12

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Leto dni po uvedbi izredne uprave v koncernu Agrokor so upniki največje hrvaške družbe dosegli načelni sporazum o ključnih elementih poravnave.

Sporazum, ki so ga podpisali vsi člani začasnega sveta upnikov koncerna in sta ga potrdila hrvaški premier Andrej Plenković ter izredni pooblaščenec hrvaške vlade v koncernu Fabris Peruško, predstavlja temelj in okvir za konkretno besedilo pogodbe o poravnavi na podlagi prijavljenih terjatev in njihovega pravnega statusa. Gre za zadnjo etapo pred končnim dogovorom, je izjavil Peruško po današnjem srečanju predstavnikov vlade, izredne uprave koncerna in Agrokorjevih dobaviteljev.

Kot je dejal, so elementi sporazuma struktura nove skupine, obravnava terjatev in oblika njihovega izplačila, nova višina dolga skupine in njegova nova lastniška struktura, poseben dogovor z dobavitelji o izplačilu t. i. mejnih dolgov ter določila o izvajanju poravnave.

Lastniška struktura naj bi odražala strukturo upnikov

Peruško sicer ni želel odgovoriti na novinarsko vprašanje o prihodnji lastniški strukturi skupine, a je dejal, da bo odražala obstoječo strukturo upnikov. Ob tem je večkrat poudaril največjo upnico, rusko banko Sberbank, ki je prijavila za 1,1 milijarde evrov terjatev.

Po poročanju medijev bosta imeli banki Sberbank in prav tako ruska VTB banka po trenutnem predlogu poravnave skupno od 30- do 46-odstotni lastniški delež v finančno prestrukturiranem koncernu. Lastniki obveznic koncerna naj bi imeli medtem po prestrukturiranju od 23 do 25 odstotkov delnic Agrokorja.

Bankam, ki poslujejo na Hrvaškem, naj bi pripadel desetodstotni delež, dobaviteljem pa osemodstotni.

Plenković: Sporazum je pozitivna novica

Plenković je dejal, da je načelni sporazum "pozitivna novica" in da jim je v letu dni uspelo uresničiti nekaj temeljnih ciljev, ko so jih zastavili s sprejetjem zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih.

Poudaril je, da so preprečili finančno in gospodarsko krizo, ki bi jo čutili tudi v sosednjih državah, v katerih poslujejo družbe iz skupine Agrokor. Med temi je tudi Slovenija, saj je Agrokor večinski lastnik Mercatorja. Prepričan je, da bo do 10. julija, ko poteče podaljšani rok izredni upravi v koncernu, dosežen tudi končni dogovor.

Sporazum "kljub pritiskom in nasprotovanju"

Podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić je poudarila, da Agrokor ne predstavlja več sistemske grožnje ter da je bil načelni sporazum dosežen kljub "vsem pritiskom in nasprotovanju tistih, ki niso želeli, da bi bil postopek izredne uprave uspešen".

V hrvaškem saboru bo predvidoma v četrtek sicer potekala razprava o odpoklicu Martine Dalić. Opozicija zahteva njen odstop zaradi vloge v "aferi svetovalci", zaradi katere je odstopil prejšnji izredni pooblaščenec v koncernu Ante Ramljak.

Kmalu znana analiza pogodb s svetovalci Agrokorja

Peruško je še povedal, da bodo v naslednjih desetih dneh končali analizo vseh pogodb s svetovalci Agrokorja in jo predstavili javnosti. Povedal je, da podjetje Texo Management, v katerem je delal Ramljak, preden je prevzel posle v koncernu, še naprej opravlja svetovalne posle za Agrokor. Ravno Ramljakova povezanost s Texo Managementom je bila glavni razlog za njegov odstop konec februarja letos.

Začetek obravnave o izročitvi Todorića

Medtem se je na sodišču v Londonu začela obravnava o zahtevi Hrvaške za izročitev dolgoletnega predsednika uprave Agrokorja Ivice Todorića, ki je osumljen finančnih malverzacij v največji hrvaški družbi. Njegovi odvetniki so nasprotovali izročitvi zaradi domnevnega političnega ozadja sumov, so iz Londona poročali hrvaški mediji. Trdili so, da obtožnica proti Todoriću ni utemeljena, ker da tožilstvo nima trdnih dokazov. Ob tem so dejali, da bi lahko Todorić po izročitvi več let prestal v zaporu, preden se bi sojenje sploh začelo, in poudarili, da Todorić ne bi bil zmožen plačati varščine, ker je njegovo premoženje blokirano.

Odvetniki hrvaške države so zavrnili vse navedbe obrambe. Tudi na sodnico navedbe, da gre za politično motivirane sume, niso naredile močnega vtisa, je poročalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1. Sodnica je dejala, da bo odločitev Todoriću izročila 20. aprila. Britanski strokovnjaki menijo, da bi bil lahko postopek končan v naslednjih od treh do šestih mesecih, je še poročal N1. Todorića in 14 njegovih nekdanjih sodelavcev v Zagrebu sumijo finančnih malverzacij, ki naj bi Agrokor pripeljale na rob propada.

B. V.