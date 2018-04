Rusi naj bi dobili od 30 do 46 odstotkov "novega" Agrokorja

9. april 2018 ob 21:41

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Ruski banki Sberbank in VTB bosta imeli po trenutnem predlogu poravnave z upniki skupno od 30- do 46-odstotni lastniški delež v finančno prestrukturiranem koncernu Agrokor.

To so izjavili udeleženci ponedeljkovega srečanja hrvaške koalicije, na katerem je Agrokorjeva izredna uprava predstavila načrt predloga poravnave. Sodelujoči so izrazili upanje, da bo dogovor z upniki koncerna na koncu tudi potrjen s podpisom pogodbe.

Končni dogovor naj bi bil podpisan kmalu

Predsednik Narodne stranke-reformistov (NS-R) Radimir Čaćić je po srečanju na sedežu hrvaške vlade novinarjem povedal, da predlagana višina lastniških deležev, namenjenih upnikom koncerna, ni presenetljiva. Poudaril je, da so dobavitelji Agrokorja načeloma soglašali s predlogom, a poravnava še ni do konca sklenjena. Čaćić vseeno pričakuje, da bo končni dogovor kmalu tudi podpisan. Izredna uprava ima za sklenitev celotnega postopka čas do 10. julija.

Predsednik Hrvaške narodne stranke - liberalni demokrati (HNS) Ivan Vrdoljak je potrdil, da bodo dolgovi koncerna prestrukturirani v vrednosti od milijarde do 1,5 milijarde kun (med okoli 135 in 200 milijoni evrov). Izrazil je upanje, da bodo koncern, pa tudi vsa njegova podjetja in dobavitelji, obdržali proizvodnjo in delovna mesta.

Sberbank od Agrokorja terja 1,1 milijarde evrov

Hrvaški mediji so konec prejšnjega tedna ugibali, da bo največja upnica koncerna, ruski Sberbank, ki od Agrokorja terja približno 1,1 milijarde evrov, dobila približno 30-odstotni delež, banka VTB pa 14 odstotkov. Kot so dodali, bodo imeli lastniki obveznic koncerna medtem po prestrukturiranju od 23 do 25 odstotkov delnic največje hrvaške gospodarske družbe. Od tega bi približno polovica odpadla na ameriški Knighthead Capital Management. Bankam, ki poslujejo na Hrvaškem, naj bi pripadel desetodstotni delež, dobaviteljem pa osemodstotni.

Hrvaški premier Andrej Plenković in izredni pooblaščenec hrvaške vlade za koncern Fabris Peruško naj bi v torek skupaj predstavila predlog načrta poravnave, s katerim so danes seznanili predstavnike vladnih koalicijskih strank.

Todorić bo ostal brez deleža, ker dolgovi presegajo premoženje

Čačić je danes še povedal, da nekdanjim lastnikom Agrokorja na čelu z Ivico Todorićem ne bo uspelo obdržati svojih deležev, ker so dolgovi koncerna občutno višji od vrednosti premoženja družbe.

Londonsko sodišče bo sicer predvidoma v torek odločalo o zahtevi Hrvaške za izročitev dolgoletnega predsednika uprave Agrokorja Todorića, ki naj bi bil odgovoren za finančne malverzacije v koncernu. Todorić se je na Otok umaknil oktobra lani, ko je Hrvaška zanj izdala tiralico.

