Bruselj kritičen do Vučićevih besed o "velikem voditelju" Miloševiću

Nacionalizem težave ustvarja in ne rešuje

10. september 2018 ob 15:47

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Nedeljski obisk srbskega predsednika Aleksandra Vučića odmeva tudi v Bruslju, kjer so se ostro odzvali na njegov govor v Kosovski Mitrovici, v katerem je nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića označil za "velikega voditelja".

V EU-ju ne sme biti prostora za hvalo tistih, ki so podpirali politike, ki so povzročile desetletje trpljenja in bede na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz urada visoke zunanjepolitične predstavnice Unije Federice Mogherini. Kot poudarjajo, bodo sprava in dobri sosedski odnosi mogoči le z zavrnitvijo politik preteklosti, ki so povzročile desetletje trpljenja in bede Zahodnemu Balkanu. "Ne sme biti prostora za dvoumnost ali hvalo tistih, ki so podpirali te politike ali dejanja," je poudarila govorka Mogherinijeve Maja Kocijančič.

Ob tem je spomnila na jasne sodbe domačih in mednarodnih sodišč ter na to, da so sprava in dobri sosedski odnosi bistvena vrednota EU-ja. "Vsi partnerji v regiji imajo jasno evropsko perspektivo in morajo podpirati ta načela," je opozorila in spomnila na besede predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da nacionalizem ni še nikdar rešil težav, temveč jih je zgolj ustvarjal.

Vučić je v nedeljskem govoru na Kosovu, ki velja za enega njegovih najpomembnejših, med drugim poudaril, da je bil Milošević "veliki voditelj". Obenem je bil sicer kritičen, da njegove želje niso bile realne in da so Srbi te iluzije drago plačali.

