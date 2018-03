Ekvador zaradi tvitov Assangeu prekinil komunikacijo s svetom

V Londonu se skriva od leta 2012

28. marec 2018 ob 22:15

Quito/London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu je odklopilo spletno povezavo ustanovitelju spletne platforme Wikileaks Julianu Assangeu, ki se že več kot pet let skriva v njihovih prostorih.

Veleposlaništvo se je za to potezo odločilo, ker je Assange prekršil dogovor o nevmešavanju v zadeve tujih držav v času, ko biva pri njih. V ponedeljek zvečer je namreč v tvitu podvomil o britanski odločitvi, da krivdo za napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega vohuna Sergeja Skripala 4. marca pripiše Rusiji.

Ekvadorsko veleposlaništvo je Assangeu spletno povezavo začasno prekinilo že leta 2016, potem ko je objavil dokumente, ki bi lahko vplivali na izid predsedniških volitev v ZDA. Lani je nato ekvadorski predsednik Lenin Moreno Assangea prosil, naj se vzdrži javnega izražanja podpore kampanji za neodvisnost Katalonije, potem ko je tvitnil, da je Madrid "kriv represije".

Švedska opustila pregon

Assange se je na ekvadorsko veleposlaništvo zatekel leta 2012, ko je britansko sodišče odredilo njegovo izročitev Švedski, kjer so mu očitali spolno nadlegovanje in posilstvo. Sam je očitke na svoj račun zavračal kot politično motivirane zaradi tajnih vojaških in diplomatskih dokumentov ZDA, ki jih je Wikileaks objavil leta 2010.

Švedska je lani opustila preiskavo proti Assangeu, vendar pa britanski zaporni nalog zanj ostaja v veljavi zaradi kršitev pogojnega izpusta, kar pomeni, da ga lahko britanska policija aretira takoj, ko stopi z veleposlaništva.

Ekvador je Assangeu odobril azil pod prejšnjim predsednikom Rafaelom Correo. Moreno je dejal, da mu azila ne bo preklical.

