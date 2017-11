Trumpov sin objavil dopisovanje z WikiLeaksom: Assange želel postati veleposlanik

Po ameriški zakonodaji tujci ne smejo sodelovati v kampanji

14. november 2017 ob 10:15,

zadnji poseg: 14. november 2017 ob 11:02

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sin predsednika ZDA Donald Trump mlajši je v ponedeljek objavil svoje dopisovanje z WikiLeaksom pred ameriškimi predsedniškimi volitvami in po njih, a šele nekaj ur po objavi revije The Atlantic. Trumpovi nasprotniki trdijo, da gre za dokaz o kršenju ameriške volilne zakonodaje.

Po navedbah ameriških obveščevalnih služb, se je Rusija po navodilu predsednika Vladimirja Putina vpletla v ameriške volitve s širjenjem laži po družabnih medijih in vdori v demokratske računalnike. Rusko afero preiskuje posebni tožilec Robert Mueller, ki je že vložil prve obtožnice proti nekdanjim članom Trumpove kampanje.

Pridobljene informacije naj bi Rusi predali WikiLeaksu, ki jih je objavil. Revija Atlantic je poročala, da je spletna stran WikiLeaks Trumpu mlajšemu v desetih mesecih do julija letos poslala veliko sporočil, Trump pa je odgovoril na tri.

Sredi oktobra je Trump mlajši na televiziji Fox News odločno zanikal povezave med Trumpovo kampanjo in WikiLeaksom, ki je isti dan Trumpa mlajšega obvestil, da so objavili nov sveženj elektronske pošte Johna Podeste, vodja kampanje demokratke Hillary Clinton. Trump mlajši je to obvestilo posredoval naprej drugim vodilnim članom očetove predsedniške kampanje.

Wikileaks želel do pošte o srečanju z Veselnicko

Trump svojega sina ne more odpustiti, čeprav ga je ta že drugič spravil v težave. Julija letos je prišlo na dan, da se je Donald mlajši lani pred volitvami srečal z rusko odvetnico Natalijo Veselnicko v pričakovanju negativnih informacij o Clintonovi. Trump mlajši je tudi takrat sam objavil elektronsko pošto glede srečanja, preden jo je objavil New York Times. Zdaj je prišlo na dan, da je malce pred tem dejanjem dobil sporočilo Wikileaksa s prošnjo, naj jim posreduje elektronsko pošto o Veselnicki, ker bo njihova objava pred New York Timesom zanj boljša. Trump mlajši ni odgovoril, ampak je pošto raje sam objavil.

Assange želel postati avstralski veleposlanik

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange se ni odzval na prošnje The Atlantica za komentar. Po Trumpovi objavi dopisovanja pa je sporočil, da je WikiLeaks očitno preslepil nekatere ljudi s tem, da jih je prepričal, da je razkritje v njihovem interesu. Trump mlajši je na dopisovanje WikiLeaksa prenehal odgovarjati, ko so ga prosili za očetovo davčno napoved in mu predlagali, da ob morebitmi zmagi oče Trump Assangea predlaga za položaj avstralskega veleposlanika v Washingtonu, poroča Guardian.

V enem izmed sporočil mu je WikiLeaks predlagal, da naj oče njihovo objavo negativnih informacij o Clintonovi poveže s svojim računom na Twitterju. Po nekaj dneh je Trump mlajši to sam storil na svojem računu. Na dan volitev, ko je še vedno kazalo, da bo slavila Clintonova, je WikiLeaks Trumpu mlajšemu predlagal, naj oče ne prizna poraza in naj raje izzove medije in druge zaradi nameščene igre, kot je sam trdil, da bo storil, ker je tako kot večina sveta pričakoval poraz.

Demokrati: Tujci ne smejo sodelovati v kampanji

Trump mlajši je korespondenco z WikiLeaksom zaupno predal kongresnim preiskovalcem. V sporočilu ob objavi je namignil, da je nekdo iz kongresa zadevo izdal reviji The Atlantic. Trumpov direktor obveščevalne agencije Cia Mike Pompeo je WikiLeaks opredelil za sovražno obveščevalno službo. Demokratski kongresniki menijo, da je početje Trumpa mlajšega nezakonito, ker je za potrebe kampanje prejemal pomoč tujca Juliana Assangea.

Demokratski član odbora za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma kongresa Adam Schiff, ki ga Trumpovi sumijo, da je posredoval informacije reviji The Atlantic, je dejal, da se s tem znova potrjuje pripravljenost vrha Trumpove kampanje, da prejme tujo pomoč. Trump mlajši medtem meni, da se nima česa bati.

J. R.