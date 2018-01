Assange dobil ekvadorsko državljanstvo, Velika Britanija vztraja pri aretaciji

Ekvador išče rešitev za Assangev položaj v Veliki Britaniji

11. januar 2018 ob 18:33,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 19:58

Quito,London - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, ki že več kot pet let biva na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, je prejel ekvadorsko državljanstvo. Velika Britanija Assangeu ne namerava odobriti statusa diplomata, s čimer bi dobil imuniteto pred aretacijo.

Assange je državljanstvo dobil 12. decembra lani, zanj pa je zaprosil 16. septembra, je na tiskovni konferenci sporočila ekvadorska zunanja ministrica Maria Fernanda Espinosa in dodala, da iščejo "dostojno in pravično rešitev" za Assangeev položaj v Veliki Britaniji. Ekvador je Veliko Britanijo zaprosil, naj Assangeu odobri status diplomata, s čimer bi dobil imuniteto pred aretacijo.

Velika Britanija je možnost podelitve statusa diplomata zavrnila. "Ekvador se zaveda, da mora za razrešitev položaja Julian Assange zapustiti veleposlaništvo in se soočiti s pravico," je po tiskovnem predstavniku sporočilo britansko zunanje ministrstvo.

Pet let na veleposlaništvu

46-letni Avstralec biva v majhni pisarni na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Ekvadorske oblasti so mu azil odobrile leta 2012, ko so ga na Švedskem preiskovali zaradi domnevnega posilstva. Švedske oblasti so kasneje ustavile preiskavo, vendar se Assange boji, da ga bodo britanske oblasti vseeno aretirale in izročile ZDA, kjer ga iščejo zaradi objave tajnih dokumentov o vojnah v Iraku in Afganistanu na spletni strani Wikileaks.

J. R.